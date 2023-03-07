В Посольстве РФ раскритиковали выводы США о подрыве «Северных потоков»

08 марта 2023 в 07:03 Размер текста - 17 +

В РФ призвали не доверять американским СМИ из-за их версий о ситуации на «Северных потоках» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Публикация о том, что якобы «Северные потоки» могла взорвать проукраинская группировка удивительно быстро разлетелась в СМИ. Об этом заявил российский советник-посланник Андрей Леденев. Так он прокомментировал статью американской газеты The New York Times, в которой предполагают, что в теракте на газопроводе замешана Украина. «Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что указанная публикация мгновенно получила зеленый свет в местном информационном поле, буквально вмиг облетев СМИ. Это особенно примечательно с учетом попыток здешнего официоза и журналистов откровенно замолчать резонансный материал лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша на ту же тему», — отметил Леденев, его цитирует посольство РФ в США. По его словам, веры в объективность выводов американских разведслужб у России нет «и быть не может». Попытки сбить с толку тех, кто прилагает усилия, чтобы разобраться в этом «вопиющем преступлении» на лицо, подчеркнул политик. Ранее американский журналист Сеймур Херш по итогам своего расследования заявил, что в подрыве «Северных потоков» виновны власти США. По его словам, взрывчатки закладывали водолазы американских Военно-морских сил (ВМС). При этом он отметил, что администрация американского президента Джо Байдена не признает вину. Журналист уверен, что Белый дом будет заставлять людей, знающих правду, молчать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Публикация о том, что якобы «Северные потоки» могла взорвать проукраинская группировка удивительно быстро разлетелась в СМИ. Об этом заявил российский советник-посланник Андрей Леденев. Так он прокомментировал статью американской газеты The New York Times, в которой предполагают, что в теракте на газопроводе замешана Украина. «Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что указанная публикация мгновенно получила зеленый свет в местном информационном поле, буквально вмиг облетев СМИ. Это особенно примечательно с учетом попыток здешнего официоза и журналистов откровенно замолчать резонансный материал лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша на ту же тему», — отметил Леденев, его цитирует посольство РФ в США. По его словам, веры в объективность выводов американских разведслужб у России нет «и быть не может». Попытки сбить с толку тех, кто прилагает усилия, чтобы разобраться в этом «вопиющем преступлении» на лицо, подчеркнул политик. Ранее американский журналист Сеймур Херш по итогам своего расследования заявил, что в подрыве «Северных потоков» виновны власти США. По его словам, взрывчатки закладывали водолазы американских Военно-морских сил (ВМС). При этом он отметил, что администрация американского президента Джо Байдена не признает вину. Журналист уверен, что Белый дом будет заставлять людей, знающих правду, молчать.