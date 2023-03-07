Пермское предприятие подлечит сотрудников, занятых на опасном производстве

Пермское научно-производственное объединение «Искра» отправит своих сотрудников в санаторий

Работников пермского завода собираются отправить в санаторий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермское научно-производственное объединение «Искра» (ПАО НПО «Искра») отправит своих сотрудников в санаторий. Путевки будут предоставлены сотрудникам оборонного предприятия предпенсионного возраста, задействованных на вредном производстве. Это следует из открытого запроса котировок, которое предприятие провело на ресурсе ЕИС «Закупки».

«Наименование закупки: приобретение покупателем санаторно-курортных услуг, оформленных путевками в санатории Пермского края для оздоровления работников ПАО НПО „Искра“, занятых на работе с вредными и (или) опасными производственными факторами и относящихся к категории предпенсионного возраста», — сказано в решении комиссии, проводившей запрос.

Согласно проведенному запросу, лучшую цену (847 тыс. рублей) за оказание услуги предложил пермский санаторий «Уральская Венеция». Сотрудники завода будут проживать в двухместных номерах. Санаторий должен предоставить питание по типу «шведский стол», «заказное меню» и «витаминный стол». В стоимость путевки должно входить не менее восьми медицинских процедур, ежедневное посещение бассейна и зала лечебной физкультуры.

ПАО НПО «Искра» контролируется Госкорпорацией «Роскосмос». Предприятие производит продукцию для ракетно-космической отрасли и топливно-энергетического комплекса, (в том числе, твердотопливные ракетные двигатели). Ранее URA.RU рассказывало, что на побережье Черного моря за счет государства отправят пермяков, получивших травмы на производстве.