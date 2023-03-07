07 марта 2023

Пермские министры поздравили коллег-женщин в стихах с 8 Марта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники пермских министерств поздравили женщин с 8 Марта Фото:

Пермские чиновники в краевом правительстве записали поздравление для своих женщин коллег в краевом правительстве с 8 Марта. На видео, которое прислал URA.RU читатель, мужчины-главы министерств, вице-премьеры и замглавы администрации в стихах поздравляют женщин-коллег.

«С 8 Марта поздравляем, Ольге мы тепла желаем. Будьте красива как богиня всех финансов и их героиня», — поздравили первого вице-премьера Ольгу Антипину глава природы Дмитрий Беланович и замруководителя администрации губернатора Леонид Политов. Это одно из девяти адресных поздравлений.

Ранее URA.RU сообщало, что уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко поздравил жительниц региона с 8 Марта стихотворением собственного сочинения. Омбудсмен опубликовал видеообращение в telegram-канале.

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Пермские чиновники в краевом правительстве записали поздравление для своих женщин коллег в краевом правительстве с 8 Марта. На видео, которое прислал URA.RU читатель, мужчины-главы министерств, вице-премьеры и замглавы администрации в стихах поздравляют женщин-коллег. «С 8 Марта поздравляем, Ольге мы тепла желаем. Будьте красива как богиня всех финансов и их героиня», — поздравили первого вице-премьера Ольгу Антипину глава природы Дмитрий Беланович и замруководителя администрации губернатора Леонид Политов. Это одно из девяти адресных поздравлений. Ранее URA.RU сообщало, что уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко поздравил жительниц региона с 8 Марта стихотворением собственного сочинения. Омбудсмен опубликовал видеообращение в telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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