Чиновники пермских министерств поздравили женщин с 8 Марта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермские чиновники в краевом правительстве записали поздравление для своих женщин коллег в краевом правительстве с 8 Марта. На видео, которое прислал URA.RU читатель, мужчины-главы министерств, вице-премьеры и замглавы администрации в стихах поздравляют женщин-коллег.

«С 8 Марта поздравляем, Ольге мы тепла желаем. Будьте красива как богиня всех финансов и их героиня», — поздравили первого вице-премьера Ольгу Антипину глава природы Дмитрий Беланович и замруководителя администрации губернатора Леонид Политов. Это одно из девяти адресных поздравлений.

Ранее URA.RU сообщало, что уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко поздравил жительниц региона с 8 Марта стихотворением собственного сочинения. Омбудсмен опубликовал видеообращение в telegram-канале.