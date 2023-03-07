Заслуженный учитель РСФСР из Курганской области 8 марта отметил 95-летний юбилей

Коллеги поздравили Александра Сметанина с юбилеем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почетному гражданину Курганской области и заслуженному учителю РСФСР Александру Сметанину 8 марта исполнилось 95 лет. Об этом сообщили в департаменте образования региона, сотрудники которого посетили дом юбиляра в праздничный день.

«В свои 95 лет Александр Михайлович не перестает трудиться на благо зауральской педагогики: пишет книги, помогает и делом, и советом учителям, наставляет на благие дела подрастающее поколение. 3 марта он стал почетным гостем и участником торжественного открытия Года педагога и наставника в Курганской области. В память об этом мероприятии, а также по случаю торжества гости вручили имениннику памятную фотографию, подарки и цветы», — написано на странице департамента в соцсети «ВКонтакте».

В 1971 году Сметанин был избран секретарем Шадринского райкома КПСС. С 1977 по 1988 годы работал председателем Курганского обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. В июне 1980 года он был избран председателем областной комиссии содействия областному фонду мира (на общественных началах). С февраля 1989 года работал в должности зампредседателя, исполнительным руководителем Курганского областного отделения Российского фонда мира. Александр Михайлович награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Ветеран труда», «Борцу за мир», «Отличник народного просвещения», и рядом других почетных званий и наград.