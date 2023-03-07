Спасатели нашли труп мужчины при пожаре в частном доме в Пермском крае

08 марта 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Сообщение о возгорании дома пожарные получили 7 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прикамские спасатели обнаружили мертвого мужчину при ликвидации пожара в одном из частных домов Оханска (Пермский край). Сообщение о возгорании поступило диспетчерам примерно в полдень 7 марта, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Всего реагировали девять человек личного состава и три единицы техники. Приблизительная площадь пожара: 15 квадратных метров. Время локализации пожара: 12:28, время ликвидации горения: 12:30. Без признаков жизни был обнаружен мужчина», — сообщают в ведомстве. О том, что мужчина погиб при пожаре в жилом доме в деревне Большая Мось (Пермский край), URA.RU писало ранее. Инцидент произошел 25 февраля.

Прикамские спасатели обнаружили мертвого мужчину при ликвидации пожара в одном из частных домов Оханска (Пермский край). Сообщение о возгорании поступило диспетчерам примерно в полдень 7 марта, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Всего реагировали девять человек личного состава и три единицы техники. Приблизительная площадь пожара: 15 квадратных метров. Время локализации пожара: 12:28, время ликвидации горения: 12:30. Без признаков жизни был обнаружен мужчина», — сообщают в ведомстве. О том, что мужчина погиб при пожаре в жилом доме в деревне Большая Мось (Пермский край), URA.RU писало ранее. Инцидент произошел 25 февраля.