Спасатели нашли труп мужчины при пожаре в частном доме в Пермском крае

Прикамские спасатели обнаружили мертвого мужчину при ликвидации пожара в одном из частных домов Оханска (Пермский край). Сообщение о возгорании поступило диспетчерам примерно в полдень 7 марта, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Всего реагировали девять человек личного состава и три единицы техники. Приблизительная площадь пожара: 15 квадратных метров. Время локализации пожара: 12:28, время ликвидации горения: 12:30. Без признаков жизни был обнаружен мужчина», — сообщают в ведомстве.
О том, что мужчина погиб при пожаре в жилом доме в деревне Большая Мось (Пермский край), URA.RU писало ранее. Инцидент произошел 25 февраля.
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