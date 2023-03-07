07 марта 2023

Спасатели нашли труп мужчины при пожаре в частном доме в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные, дюсш 1, детская спортивная школа имени семенова
Сообщение о возгорании дома пожарные получили 7 марта Фото:

Прикамские спасатели обнаружили мертвого мужчину при ликвидации пожара в одном из частных домов Оханска (Пермский край). Сообщение о возгорании поступило диспетчерам примерно в полдень 7 марта, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Всего реагировали девять человек личного состава и три единицы техники. Приблизительная площадь пожара: 15 квадратных метров. Время локализации пожара: 12:28, время ликвидации горения: 12:30. Без признаков жизни был обнаружен мужчина», — сообщают в ведомстве.

О том, что мужчина погиб при пожаре в жилом доме в деревне Большая Мось (Пермский край), URA.RU писало ранее. Инцидент произошел 25 февраля.

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Прикамские спасатели обнаружили мертвого мужчину при ликвидации пожара в одном из частных домов Оханска (Пермский край). Сообщение о возгорании поступило диспетчерам примерно в полдень 7 марта, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Всего реагировали девять человек личного состава и три единицы техники. Приблизительная площадь пожара: 15 квадратных метров. Время локализации пожара: 12:28, время ликвидации горения: 12:30. Без признаков жизни был обнаружен мужчина», — сообщают в ведомстве. О том, что мужчина погиб при пожаре в жилом доме в деревне Большая Мось (Пермский край), URA.RU писало ранее. Инцидент произошел 25 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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