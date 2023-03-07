В Красноуфимском городском округе (Свердловская область) воспитанники военно-патриотческих клубов «Держава» и «Витязь» выстроились на улице в большую цифру восемь, таким образом поздравив девушек с Международным женским днем. Об этом сообщает пресс-служба округа.
«Воспитанники двух ВПК оригинально поздравляют девушек с 8 Марта. Пусть Ваши заботливые руки сегодня отдыхают и принимают объятия и нежнейшие букеты весны», — пишет пресс-служба горадминистрации в соцсети «ВКонтакте».
Инициатива объединила детей из двух разных населенных пунктов Красноуфимского округа. ВПК «Держава» находится в селе Криулино, «Витязь» — в деревне Приданниково.
Ранее девушек Свердловской области с 8 Марта поздравили глава Екатеринбурга Алексей Орлов и губернатор региона Евгений Куйвашев. К поздравлениям также присоединились уральские космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев. Глава Березовского Евгений Писцов спустился в шахту «Северная», чтобы поздравить сотрудниц, которые встретили женский праздник на работе.
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