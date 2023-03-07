В Нижневартовске сгорел торговый центр. Фото

08 марта 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске горел ТЦ «Мечта» (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Нижневартовске произошел пожар в торговом центре «Мечта». О происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях. «Утром в торговом центре «Мечта» произошел пожар в одном из заведений общепита. Есть информация о пожаре в кафе «Мамуля» и также пишут, про то, что сгорело кафе кино-кальянная «Sweet Life», — сообщает telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск». По информации в Telegram, на втором этаже торгового центра полностью выгорело одно помещение, соседние пострадали от копоти и последствий огня. Первый этаж залило водой в результате работ пот ликвидации возгорания. Корреспондент агентства отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО с просьбой поделиться подробностями происшествия. На момент написания новости ответ не получен. Последствия пожара в ТЦ «Мечта» Фото: telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск» Последствия пожара в ТЦ «Мечта» Фото: telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск»

В Нижневартовске произошел пожар в торговом центре «Мечта». О происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях. «Утром в торговом центре «Мечта» произошел пожар в одном из заведений общепита. Есть информация о пожаре в кафе «Мамуля» и также пишут, про то, что сгорело кафе кино-кальянная «Sweet Life», — сообщает telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск». По информации в Telegram, на втором этаже торгового центра полностью выгорело одно помещение, соседние пострадали от копоти и последствий огня. Первый этаж залило водой в результате работ пот ликвидации возгорания. Корреспондент агентства отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО с просьбой поделиться подробностями происшествия. На момент написания новости ответ не получен.