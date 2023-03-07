07 марта 2023

В Нижневартовске сгорел торговый центр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь, тушение пожара, пожарная лестница
В Нижневартовске горел ТЦ «Мечта» (фото из архива) Фото:

В Нижневартовске произошел пожар в торговом центре «Мечта». О происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Утром в торговом центре «Мечта» произошел пожар в одном из заведений общепита. Есть информация о пожаре в кафе «Мамуля» и также пишут, про то, что сгорело кафе кино-кальянная «Sweet Life», — сообщает telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск».

По информации в Telegram, на втором этаже торгового центра полностью выгорело одно помещение, соседние пострадали от копоти и последствий огня. Первый этаж залило водой в результате работ пот ликвидации возгорания.

Корреспондент агентства отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО с просьбой поделиться подробностями происшествия. На момент написания новости ответ не получен.

Последствия пожара в ТЦ «Мечта»
Фото:
Последствия пожара в ТЦ «Мечта»
Фото:

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В Нижневартовске произошел пожар в торговом центре «Мечта». О происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях. «Утром в торговом центре «Мечта» произошел пожар в одном из заведений общепита. Есть информация о пожаре в кафе «Мамуля» и также пишут, про то, что сгорело кафе кино-кальянная «Sweet Life», — сообщает telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск». По информации в Telegram, на втором этаже торгового центра полностью выгорело одно помещение, соседние пострадали от копоти и последствий огня. Первый этаж залило водой в результате работ пот ликвидации возгорания. Корреспондент агентства отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО с просьбой поделиться подробностями происшествия. На момент написания новости ответ не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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