Жители ЯНАО не могут найти тюльпаны к 8 марта

Жители Ноябрьска испытывают трудности с покупкой цветов в городе

08 марта 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске возник ажиотажный спрос на тюльпаны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) не могут купить тюльпаны. Некоторые торговые точки закрылись днем, в других все цветы распроданы, сообщают пользователи в социальной сети «ВКонтакте». «Подскажите, где сейчас можно купить тюльпаны?» — спрашивает аноним в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети. В комментариях к посту жители поделились своим мнением. «Ноябрьская теплица, шикарные цветы, любых расцветок, крупные», — написала Ирина, на что ей ответили, что теплица работала до 15:00. «По улице Изыскателей, напротив Ноябрьского стоит „ГАЗель“. По 80 рублей продают», — сообщила Ольга, но другие пользователи написали, что там все продали и уехали. «В „Ленте“ есть», — написал Родион, ему ответила Татьяна, что там уже нет цветов, а Ольга отметила низкое качество букета. «В „Орхидею“ едут сейчас с аэропорта, свежие прилетели», — утешает пользователь под ником Мармелад Зайцев. Ранее URA.RU рассказало, что предприниматели Ноябрьска обещали обеспечить горожан цветами из собственных теплиц. А владельцы цветочных магазинов спрогнозировали, что один тюльпан к 8 марта будет стоить 120 — 150 рублей.

Жители Ноябрьска (ЯНАО) не могут купить тюльпаны. Некоторые торговые точки закрылись днем, в других все цветы распроданы, сообщают пользователи в социальной сети «ВКонтакте». «Подскажите, где сейчас можно купить тюльпаны?» — спрашивает аноним в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети. В комментариях к посту жители поделились своим мнением. «Ноябрьская теплица, шикарные цветы, любых расцветок, крупные», — написала Ирина, на что ей ответили, что теплица работала до 15:00. «По улице Изыскателей, напротив Ноябрьского стоит „ГАЗель“. По 80 рублей продают», — сообщила Ольга, но другие пользователи написали, что там все продали и уехали. «В „Ленте“ есть», — написал Родион, ему ответила Татьяна, что там уже нет цветов, а Ольга отметила низкое качество букета. «В „Орхидею“ едут сейчас с аэропорта, свежие прилетели», — утешает пользователь под ником Мармелад Зайцев. Ранее URA.RU рассказало, что предприниматели Ноябрьска обещали обеспечить горожан цветами из собственных теплиц. А владельцы цветочных магазинов спрогнозировали, что один тюльпан к 8 марта будет стоить 120 — 150 рублей.