Жители ЯНАО не могут найти тюльпаны к 8 марта

Жители Ноябрьска (ЯНАО) не могут купить тюльпаны. Некоторые торговые точки закрылись днем, в других все цветы распроданы, сообщают пользователи в социальной сети «ВКонтакте».
«Подскажите, где сейчас можно купить тюльпаны?» — спрашивает аноним в группе «Злой Ноябрянин» в социальной сети. В комментариях к посту жители поделились своим мнением.
«Ноябрьская теплица, шикарные цветы, любых расцветок, крупные», — написала Ирина, на что ей ответили, что теплица работала до 15:00. «По улице Изыскателей, напротив Ноябрьского стоит „ГАЗель“. По 80 рублей продают», — сообщила Ольга, но другие пользователи написали, что там все продали и уехали. «В „Ленте“ есть», — написал Родион, ему ответила Татьяна, что там уже нет цветов, а Ольга отметила низкое качество букета. «В „Орхидею“ едут сейчас с аэропорта, свежие прилетели», — утешает пользователь под ником Мармелад Зайцев.
Ранее URA.RU рассказало, что предприниматели Ноябрьска обещали обеспечить горожан цветами из собственных теплиц. А владельцы цветочных магазинов спрогнозировали, что один тюльпан к 8 марта будет стоить 120 — 150 рублей.
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