07 марта 2023

Пермский дизайнер предлагает россиянам купить домашних «Рукожопов». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, хобби, увлечение, вязание, пряжа, спицы
Пермячка вяжет и продает необычные игрушки Фото:

Дизайнер из Перми по имени Яна создает интерьерные игрушки «Рукожоп». Девушка готова выслать изделие в любой город России, их она продает через популярный сайт объявлений. В беседе с корреспондентом URA.RU пермячка поделилась, что может сделать «Рукожопа» любого размера.

«Все изделия имеют внутри каркас и набиты наполнителем. Они могут гнуться и принимать любую позу, даже удерживать различные предметы. В среднем на изготовление одной игрушки уходит около трех дней. На заказ могу выполнить изделие любого размера, а также обвязать любыми нитками или пряжей. Можно сделать пушистого „Рукожопа“ или мохнатого», — рассказала девушка.

Пермячка также рассказала, что можно сделать татуировки на пальцах или кисти игрушки. Можно добавить различные предметы одежды или украсить стразами. Стоимость одного «Рукожопа» девушка оценила в 1700 рублей, но отметила, что в зависимости от размера и дизайна будущей игрушки, стоимость может измениться.

Пермячка вручную создает интерьерные игрушки
Фото:
По словам мастера, на создание одной игрушки уходит около трех дней
Фото:

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Дизайнер из Перми по имени Яна создает интерьерные игрушки «Рукожоп». Девушка готова выслать изделие в любой город России, их она продает через популярный сайт объявлений. В беседе с корреспондентом URA.RU пермячка поделилась, что может сделать «Рукожопа» любого размера. «Все изделия имеют внутри каркас и набиты наполнителем. Они могут гнуться и принимать любую позу, даже удерживать различные предметы. В среднем на изготовление одной игрушки уходит около трех дней. На заказ могу выполнить изделие любого размера, а также обвязать любыми нитками или пряжей. Можно сделать пушистого „Рукожопа“ или мохнатого», — рассказала девушка. Пермячка также рассказала, что можно сделать татуировки на пальцах или кисти игрушки. Можно добавить различные предметы одежды или украсить стразами. Стоимость одного «Рукожопа» девушка оценила в 1700 рублей, но отметила, что в зависимости от размера и дизайна будущей игрушки, стоимость может измениться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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