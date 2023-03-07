Пермский дизайнер предлагает россиянам купить домашних «Рукожопов». Фото

08 марта 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Пермячка вяжет и продает необычные игрушки Фото: Илья Московец © URA.RU Дизайнер из Перми по имени Яна создает интерьерные игрушки «Рукожоп». Девушка готова выслать изделие в любой город России, их она продает через популярный сайт объявлений. В беседе с корреспондентом URA.RU пермячка поделилась, что может сделать «Рукожопа» любого размера. «Все изделия имеют внутри каркас и набиты наполнителем. Они могут гнуться и принимать любую позу, даже удерживать различные предметы. В среднем на изготовление одной игрушки уходит около трех дней. На заказ могу выполнить изделие любого размера, а также обвязать любыми нитками или пряжей. Можно сделать пушистого „Рукожопа“ или мохнатого», — рассказала девушка. Пермячка также рассказала, что можно сделать татуировки на пальцах или кисти игрушки. Можно добавить различные предметы одежды или украсить стразами. Стоимость одного «Рукожопа» девушка оценила в 1700 рублей, но отметила, что в зависимости от размера и дизайна будущей игрушки, стоимость может измениться. Пермячка вручную создает интерьерные игрушки Фото: сайт Avito По словам мастера, на создание одной игрушки уходит около трех дней Фото: сайт Avito

Дизайнер из Перми по имени Яна создает интерьерные игрушки «Рукожоп». Девушка готова выслать изделие в любой город России, их она продает через популярный сайт объявлений. В беседе с корреспондентом URA.RU пермячка поделилась, что может сделать «Рукожопа» любого размера. «Все изделия имеют внутри каркас и набиты наполнителем. Они могут гнуться и принимать любую позу, даже удерживать различные предметы. В среднем на изготовление одной игрушки уходит около трех дней. На заказ могу выполнить изделие любого размера, а также обвязать любыми нитками или пряжей. Можно сделать пушистого „Рукожопа“ или мохнатого», — рассказала девушка. Пермячка также рассказала, что можно сделать татуировки на пальцах или кисти игрушки. Можно добавить различные предметы одежды или украсить стразами. Стоимость одного «Рукожопа» девушка оценила в 1700 рублей, но отметила, что в зависимости от размера и дизайна будущей игрушки, стоимость может измениться.