07 марта 2023
06 марта 2023

Прокуратура возьмет под личный контроль ситуацию с рейсом из Тюмени в Таиланд

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, очередь , рощино
Из-за большой задержки в расписании прокуратура проследит за оказанием услуг Фото:

Тюменская транспортная прокуратура проконтролирует предоставление услуг пассажирам рейса Тюмень — Таиланд, который не сможет вылететь вовремя в Юго-восточную Азию. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Рейс: ZF 3760, Тюмень — Утапао (Паттайя). Планируемое время вылета 07:25 09.03.2023. На рейс зарегистрировано 333 пассажира, из них 15 детей. Предоставление услуг пассажирам контролируется Тюменской транспортной прокуратурой», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что этот же рейс оказался на восемь часов задержан в аэропорту Паттайи. На данный момент известно, что в областную столицу он вернется ориентировочно к 04:25 по местному времени.

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Тюменская транспортная прокуратура проконтролирует предоставление услуг пассажирам рейса Тюмень — Таиланд, который не сможет вылететь вовремя в Юго-восточную Азию. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «Рейс: ZF 3760, Тюмень — Утапао (Паттайя). Планируемое время вылета 07:25 09.03.2023. На рейс зарегистрировано 333 пассажира, из них 15 детей. Предоставление услуг пассажирам контролируется Тюменской транспортной прокуратурой», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что этот же рейс оказался на восемь часов задержан в аэропорту Паттайи. На данный момент известно, что в областную столицу он вернется ориентировочно к 04:25 по местному времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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