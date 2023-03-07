Прокуратура возьмет под личный контроль ситуацию с рейсом из Тюмени в Таиланд

Тюменская транспортная прокуратура проконтролирует предоставление услуг пассажирам рейса Тюмень — Таиланд, который не сможет вылететь вовремя в Юго-восточную Азию. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«Рейс: ZF 3760, Тюмень — Утапао (Паттайя). Планируемое время вылета 07:25 09.03.2023. На рейс зарегистрировано 333 пассажира, из них 15 детей. Предоставление услуг пассажирам контролируется Тюменской транспортной прокуратурой», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что этот же рейс оказался на восемь часов задержан в аэропорту Паттайи. На данный момент известно, что в областную столицу он вернется ориентировочно к 04:25 по местному времени.
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