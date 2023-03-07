07 марта 2023
06 марта 2023

Депутат из ЯНАО поздравил с праздником матерей бойцов, находящихся в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат вручил женщинам цветы Фото:

Депутат городской думы Нового Уренгоя (ЯНАО) от партии ЛДПР Артем Пикалов поздравил матерей военнослужащих, находящихся в зоне СВО с Международным женским днем и вручил цветы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального отделения партии.

«Во время проведения очередного приема граждан депутат Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой Артем Пикалов встретился с гражданками, чьи дети сейчас находятся в зоне проведения СВО. Прием проходил в преддверии Международного женского дня — 8 Марта. Депутат поздравил гражданок с праздником и подарил цветы», — говорится в сообщении.

Помимо поздравлений, Артем Пикалов принял в работу обращения женщин. Он пообещал, что вся необходимая работа для решения их проблем будет выполнена.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде женщины-медработники получили цветы и поздравления с Международным женским днем от главы города Алексея Титовского. Мэр поблагодарил женщин за неравнодушное отношение к делу и заботу о жителях города.

Депутат поздравил женщин с наступающим праздником и вручил цветы

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Депутат городской думы Нового Уренгоя (ЯНАО) от партии ЛДПР Артем Пикалов поздравил матерей военнослужащих, находящихся в зоне СВО с Международным женским днем и вручил цветы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального отделения партии. «Во время проведения очередного приема граждан депутат Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой Артем Пикалов встретился с гражданками, чьи дети сейчас находятся в зоне проведения СВО. Прием проходил в преддверии Международного женского дня — 8 Марта. Депутат поздравил гражданок с праздником и подарил цветы», — говорится в сообщении. Помимо поздравлений, Артем Пикалов принял в работу обращения женщин. Он пообещал, что вся необходимая работа для решения их проблем будет выполнена. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде женщины-медработники получили цветы и поздравления с Международным женским днем от главы города Алексея Титовского. Мэр поблагодарил женщин за неравнодушное отношение к делу и заботу о жителях города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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