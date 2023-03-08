Замгубернатора ЯНАО Татьяне Бучковой, работой которой недоволен губернатор Артюхов, предрекают назначение в Совете Федерации. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, она может сменить представителя Ямала Елену Зленко.
«Бучкова заменит Зленко в Совете Федерации. Возможно, это произойдет ближе к осени», — сообщил источник.
По данным сайте Совета Федерации, Елена Зленко была назначена представителем от ЯНАО в 2018 году. Срок ее полномочий закончится как раз в сентябре 2023 года.
В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Бучкова может лишиться поста. По информации источников, глава ЯНАО Артюхов не доволен работой чиновницы.
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