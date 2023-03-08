08 марта 2023
07 марта 2023
06 марта 2023

Замгубернатора ЯНАО предрекают пост в Совете Федерации. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое заседание Совета по молодежной политике в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург, бучкова татьяна
Бучкова может заменить Зленко в Совете Фото:

Замгубернатора ЯНАО Татьяне Бучковой, работой которой недоволен губернатор Артюхов, предрекают назначение в Совете Федерации. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, она может сменить представителя Ямала Елену Зленко.

«Бучкова заменит Зленко в Совете Федерации. Возможно, это произойдет ближе к осени», — сообщил источник.

По данным сайте Совета Федерации, Елена Зленко была назначена представителем от ЯНАО в 2018 году. Срок ее полномочий закончится как раз в сентябре 2023 года.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Бучкова может лишиться поста. По информации источников, глава ЯНАО Артюхов не доволен работой чиновницы.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Замгубернатора ЯНАО Татьяне Бучковой, работой которой недоволен губернатор Артюхов, предрекают назначение в Совете Федерации. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона, она может сменить представителя Ямала Елену Зленко. «Бучкова заменит Зленко в Совете Федерации. Возможно, это произойдет ближе к осени», — сообщил источник. По данным сайте Совета Федерации, Елена Зленко была назначена представителем от ЯНАО в 2018 году. Срок ее полномочий закончится как раз в сентябре 2023 года. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Бучкова может лишиться поста. По информации источников, глава ЯНАО Артюхов не доволен работой чиновницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...