Росавиация просит перевозчиков рассказать о недостатках «Суперджета» из-за аварий

09 марта 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Росавиация попросила авиакомпании оценить качество сигнализации о нештатных ситуациях на самолетах SSJ-100 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) попросила авиакомпании оценить качество сигнализации на самолетах SSJ-100 («Суперджет») и то, насколько понятно написаны инструкции для пилотов. Об этом говорится в письме Росавиации. Поводом стали взаимные претензии производителя самолета «Иркута» и его крупнейшего эксплуатанта авиакомпании «России» при расследовании блокировки закрылков SSJ при выполнении рейса Москва—Петербург в сентябре прошлого года, передает « Коммерсант ». В тот день, 12 числа, после взлета из аэропорта Внуково у лайнера заблокировались закрылки, тогда как они должны были сдвинуться назад, увеличивая площадь крыла. Приняв это к сведению, командир продолжил полет и благополучно посадил самолет в Пулково. Росавиация попросила авиакомпании рассказать, насколько понятно записана инструкция, в которой говорится, что делать в таких случаях. Источники в авиапроме считают, что в инциденте, произошедшем в сентябре, виноват экипаж: пилоты вроде как должны были отказаться от полета. Пилоты же утверждают, что «проблемы с закрылками» — «давняя детская болезнь» SSJ, которой нет у западной техники. В ноябре прошлого года сообщалось, что российские авиакомпании начинают получать самолеты с двигателями «второй категории». При этом утверждалось, что установка таких агрегатов должна повлиять лишь на сроки обслуживания и сроки общего пользования и никак не должна сказаться на безопасности полетов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) попросила авиакомпании оценить качество сигнализации на самолетах SSJ-100 («Суперджет») и то, насколько понятно написаны инструкции для пилотов. Об этом говорится в письме Росавиации. Поводом стали взаимные претензии производителя самолета «Иркута» и его крупнейшего эксплуатанта авиакомпании «России» при расследовании блокировки закрылков SSJ при выполнении рейса Москва—Петербург в сентябре прошлого года, передает «Коммерсант». В тот день, 12 числа, после взлета из аэропорта Внуково у лайнера заблокировались закрылки, тогда как они должны были сдвинуться назад, увеличивая площадь крыла. Приняв это к сведению, командир продолжил полет и благополучно посадил самолет в Пулково. Росавиация попросила авиакомпании рассказать, насколько понятно записана инструкция, в которой говорится, что делать в таких случаях. Источники в авиапроме считают, что в инциденте, произошедшем в сентябре, виноват экипаж: пилоты вроде как должны были отказаться от полета. Пилоты же утверждают, что «проблемы с закрылками» — «давняя детская болезнь» SSJ, которой нет у западной техники. В ноябре прошлого года сообщалось, что российские авиакомпании начинают получать самолеты с двигателями «второй категории». При этом утверждалось, что установка таких агрегатов должна повлиять лишь на сроки обслуживания и сроки общего пользования и никак не должна сказаться на безопасности полетов.