Суд решил судьбу курганца, застрелившего мужчину

Присяжные оправдали курганца за убийство человека

Виновного оправдали из-за отсутствия состава преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Шадринска (Курганская область) оправдали после того, как он избил и застрелил мужчину. Об этом сообщается на сайте Шадринского районного суда.

«Во время конфликта, переросшего в драку, подсудимый нанес мужчине не менее двух ударок кулаком и ногой в область живота и ног. Затем он взял обрез охотничьего ружья и выстрелил в пострадавшего, после чего скрылся. Мужчина погиб в тот же день в больнице. Коллегия присяжных заседателей признала доказанным, что эти действия совершил подсудимый, но вместе с этим признала, что он не виновен в этих действиях», — говорится в документе.

Суд признал подсудимого невиновным и оправдал его в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Оправдательный вердикт вынесен на основании п. 3 и 4 ст. 302 УПК РФ из-за отсутствия состава преступления.

Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области во время ссоры застрелил свою жену из охотничьего ружья и свел счеты с жизнью. Предположительно, причиной конфликта стали проблемы в отношениях пары.