В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены

09 марта 2023 в 06:17 Размер текста - 17 +

В ХМАО пришло резкое похолодание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО из-за морозов отменили занятия у школьников первой смены с первый по одиннадцатый класс в Лянторе, Лемпино, Селиярово, Лямина, Сытомино и Нижнесортымском. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня. Диапазон классов с 1 по 11, температура воздуха от -27.1С до -34.1С, сила ветра 0-2 метра в секунду», — сообщает портал «Госуслуги». Для учеников начальных классов отменены занятия в населенных пунктах: Радужный, Варьеган, Ларьяк, Охтеурье, Чехломей, Алтай, Ваховск, Новоаганск. С 1 по 8 класс остаются дома школьники в населенных пунктах: Нижневартовск, Сургут, Пытья-Ях, Лангепас, Мегион, Когалым, Солнечный, Сайгатина, Нефтеюганск, Пойковский, Юганская Обь, Усть-Юган, Чеускино, Сингапай, Каркатеевы, Белый Яр, Барсово, Локосово, Куть-Ях, Сентябрьский, Каюкова, Угут, Салым, Тром-Аган, Руссинская, Ульт-Ягун, Покачи, Большетархово, Вата, Зайцева Речка, Излучинск, Покур, Высокий Мыс, Аган, Федоровский. Ранее URA.RU сообщало, что к 8 марта в ХМАО придет похолодание до -32 градусов. При этом, после ночных тридцатиградусных морозов к концу рабочей недели придет потепление до +6 градусов.

В ХМАО из-за морозов отменили занятия у школьников первой смены с первый по одиннадцатый класс в Лянторе, Лемпино, Селиярово, Лямина, Сытомино и Нижнесортымском. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня. Диапазон классов с 1 по 11, температура воздуха от -27.1С до -34.1С, сила ветра 0-2 метра в секунду», — сообщает портал «Госуслуги». Для учеников начальных классов отменены занятия в населенных пунктах: Радужный, Варьеган, Ларьяк, Охтеурье, Чехломей, Алтай, Ваховск, Новоаганск. С 1 по 8 класс остаются дома школьники в населенных пунктах: Нижневартовск, Сургут, Пытья-Ях, Лангепас, Мегион, Когалым, Солнечный, Сайгатина, Нефтеюганск, Пойковский, Юганская Обь, Усть-Юган, Чеускино, Сингапай, Каркатеевы, Белый Яр, Барсово, Локосово, Куть-Ях, Сентябрьский, Каюкова, Угут, Салым, Тром-Аган, Руссинская, Ульт-Ягун, Покачи, Большетархово, Вата, Зайцева Речка, Излучинск, Покур, Высокий Мыс, Аган, Федоровский. Ранее URA.RU сообщало, что к 8 марта в ХМАО придет похолодание до -32 градусов. При этом, после ночных тридцатиградусных морозов к концу рабочей недели придет потепление до +6 градусов.