Пермяк боится навещать родителей из-за пенсионерки, которая избила его палкой

09 марта 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

Пенсионерка отказалась признавать вину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Краснокамска (Пермский край) опасается навещать родителей из-за пенсионерки, живущей в одном подъезде с ними. Женщина избила истца палкой, поэтому он обратился в суд с иском о выплате компенсации морального вреда, сообщается на сайте Краснокамского городского суда Пермского края. «Истец обратился в суд с иском о выплате компенсации морального вреда. Мужчина объясняет свои требования тем, что пенсионерка (ответчик) начала выгонять его из подъезда дома, где проживают его престарелые родители, после чего нанесла не менее 10 ударов палкой по руке, спине и голове. Из-за этого у пострадавшего часто болит голова, также он боится заходить домой к родителям из-за того, что опасается ответчика», — говорится в документе. Ответчик не согласилась с иском и заявила, что не била истца. По ее словам, во время опроса полицейскими ей было больно из-за нанесенного истцом удара ногой в живот, а палка, которой она сбивает сосульки на балконе, очень легкая и не могла оставить синяков. Вину пенсионерки доказывает видео конфликта, снятое пострадавшим на камеру телефона, а также показания свидетелей. Суд постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Также женщина должна выплатить административный штраф.

Житель Краснокамска (Пермский край) опасается навещать родителей из-за пенсионерки, живущей в одном подъезде с ними. Женщина избила истца палкой, поэтому он обратился в суд с иском о выплате компенсации морального вреда, сообщается на сайте Краснокамского городского суда Пермского края. «Истец обратился в суд с иском о выплате компенсации морального вреда. Мужчина объясняет свои требования тем, что пенсионерка (ответчик) начала выгонять его из подъезда дома, где проживают его престарелые родители, после чего нанесла не менее 10 ударов палкой по руке, спине и голове. Из-за этого у пострадавшего часто болит голова, также он боится заходить домой к родителям из-за того, что опасается ответчика», — говорится в документе. Ответчик не согласилась с иском и заявила, что не била истца. По ее словам, во время опроса полицейскими ей было больно из-за нанесенного истцом удара ногой в живот, а палка, которой она сбивает сосульки на балконе, очень легкая и не могла оставить синяков. Вину пенсионерки доказывает видео конфликта, снятое пострадавшим на камеру телефона, а также показания свидетелей. Суд постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Также женщина должна выплатить административный штраф.