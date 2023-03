В Китае высмеяли статью NYT о подрыве «Северных потоков»

Взрыв на «Северных потоках» не был расследован Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Публикация американской газеты The New York Times не убедила общественность, что в подрыве «Северных потоков» виновата проукраинская группировка, заявила генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан. Она считает, что за это могут быть ответственны США. «Публикация NYT со ссылкой на официальных лиц США с обвинением „проукраинской группировки“ внесла неразбериху в ситуацию со взрывами газопроводов „Северный поток“. Но это не смогло убедить общественность, поскольку некоторые задались вопросом: „Группировка называется администрацией [президента США Джо] Байдена?“» — написала Мэйфан в Twitter. Ранее The New York Times написала, что за утечкой на газопроводе «Северный поток» стоит проукраинская группировка, пишет телеканал 360. Немецкая газета Die Zeit опубликовала аналогичную информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что это фейки. Авария на газопроводе произошла в сентябре, там было четыре утечки газа, сообщает ОТР. Западу известно, кто спонсировал теракт, передает «Ридус» со ссылкой на публикацию Times. В НАТО не знают, кто взорвал «Северный поток».

