РИАН: российские военные сорвали рейд ВСУ в ЛНР

Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали рейд, устроенный украинскими бойцами в Луганской Народной Республики. Об этом сообщил российский десантник с позывным «Козырь».
«По разведданным, в [лесополосе] напротив было обнаружено до пяти человек противника. Было принято решение отработать с АГС, отработали [одним магазином] „улиткой“, и „профиналить“ это все расчетом [пулемета] „КОРД“. Задача выполнена, противник отступил», — рассказал «Козырь» РИА Новости.
Также военный отметил, что украинцы передвигались небольшими группами от двух до семи человек. Также он сообщил о нескольких уничтоженных российскими войсками наблюдательных постах.
Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили за сутки более 180 украинских военнослужащих. По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли два танка, три боевые машины пехоты, а также самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», сообщает RT.
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