В России чтят память легендарного свердловского разведчика времен ВОВ. Фото

09 марта 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

На протяжении нескольких лет Фонд святой Екатерины занимается сохранением памяти о Николае Кузнецове для будущих поколений Фото: Анна Майорова © URA.RU В России 9 марта чтят память легендарного разведчика, времен Великой Отечественной войны — Николая Ивановича Кузнецова, уроженца Свердловской области. Даже немцы признавали, что никогда не сталкивались с агентом такого высокого класса. Об этом URA.RU рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич. «Николай Кузнецов погиб 79 лет назад, не желая сдаваться немецким военным. Он уничтожил 11 высших чинов нацистской Германии и удостоился звания Героя Советского Союза. Немцы признавали, что никогда не сталкивались с агентом такого высокого класса. Кузнецова называют прототипом Штирлица», — сказано в сообщении. Сегодня учащиеся екатеринбургского суворовского училища очистили от снега памятник разведчика и возложили цветы с венками. Памятные мероприятия проходят при поддержке Фонда святой Екатерины. «Уже на протяжении нескольких лет Фонд святой Екатерины занимается сохранением памяти о Николае Кузнецове для будущих поколений. Вместе с курсантами суворовского училища мы поддерживаем памятник в чистоте, а на выставке рассказываем историю жизни разведчика. Он был невероятным человеком и нам нужно гордиться такими земляками и рассказывать о них детям», — комментирует Татьяна Прусевич. «Не раз на уроках истории мы разбирали судьбу Николая Ивановича. Меня больше всего поражает, как разведчик в тылу ликвидировал немецких генералов и высшие чины», — сказал курсант военного училища Владислав Креп. В Екатеринбурге уже два года работает высокотехнологическая выставка «Николай Кузнецов. Человек-легенда». Там можно прочувствовать судьбу разведчика. Суворовцы чтят память легендарного разведчика Фото: заместитель директра Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич Учащиеся суворовского училища почистили памятник от снега Фото: заместитель директра Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России 9 марта чтят память легендарного разведчика, времен Великой Отечественной войны — Николая Ивановича Кузнецова, уроженца Свердловской области. Даже немцы признавали, что никогда не сталкивались с агентом такого высокого класса. Об этом URA.RU рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич. «Николай Кузнецов погиб 79 лет назад, не желая сдаваться немецким военным. Он уничтожил 11 высших чинов нацистской Германии и удостоился звания Героя Советского Союза. Немцы признавали, что никогда не сталкивались с агентом такого высокого класса. Кузнецова называют прототипом Штирлица», — сказано в сообщении. Сегодня учащиеся екатеринбургского суворовского училища очистили от снега памятник разведчика и возложили цветы с венками. Памятные мероприятия проходят при поддержке Фонда святой Екатерины. «Уже на протяжении нескольких лет Фонд святой Екатерины занимается сохранением памяти о Николае Кузнецове для будущих поколений. Вместе с курсантами суворовского училища мы поддерживаем памятник в чистоте, а на выставке рассказываем историю жизни разведчика. Он был невероятным человеком и нам нужно гордиться такими земляками и рассказывать о них детям», — комментирует Татьяна Прусевич. «Не раз на уроках истории мы разбирали судьбу Николая Ивановича. Меня больше всего поражает, как разведчик в тылу ликвидировал немецких генералов и высшие чины», — сказал курсант военного училища Владислав Креп. В Екатеринбурге уже два года работает высокотехнологическая выставка «Николай Кузнецов. Человек-легенда». Там можно прочувствовать судьбу разведчика.