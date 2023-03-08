На объектах «Россети Тюмень» нашли нарушения, опасные для жизни тюменцев

09 марта 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Открытые щитки и другие нарушения на объектах «Россети Тюмень» стали поводом для обращения в суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU Северо-Уральское управление Ростехнадзора нашло на объектах АО «Россети Тюмень» нарушения, которые потенциально опасны для жителей: незапертые щитки, гнилые столбы электропередач и прочие недочеты. Информация о результатах проверки опубликована на сайте ведомства. «Проведена проверка филиала Тюменские электрические сети АО „Россети Тюмень“. Установлено, что на объектах электроэнергетики Тюменского, Северного, Южного районов приводы разъединителей и шкафы щитков низкого напряжения не заперты, стойки деревянных опор воздушных линий имеют загнивание», — говорится в отчете управления Ростехнадзора. Также специалисты выявили, что провода линий электропередач расположены слишком близко к земле и деревьям, в подстанции легко могут попасть животные или птицы. А в самих трансформаторных будках протекают крыши и разрушены полы. За эти нарушения пять сотрудников филиала получили штрафы. Обвинения в отношении самой компании переданы в суд. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Россети Тюмень», ответ ожидается. Как ранее писало агентство, 6 марта один из сотрудников ишимского филиала компании был приговорен к четырем годам лишения свободы. По вине мужчины в 2019 году от удара током погиб ребенок — он играл в подстанции, которая была открыта и не отключена от питания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Северо-Уральское управление Ростехнадзора нашло на объектах АО «Россети Тюмень» нарушения, которые потенциально опасны для жителей: незапертые щитки, гнилые столбы электропередач и прочие недочеты. Информация о результатах проверки опубликована на сайте ведомства. «Проведена проверка филиала Тюменские электрические сети АО „Россети Тюмень“. Установлено, что на объектах электроэнергетики Тюменского, Северного, Южного районов приводы разъединителей и шкафы щитков низкого напряжения не заперты, стойки деревянных опор воздушных линий имеют загнивание», — говорится в отчете управления Ростехнадзора. Также специалисты выявили, что провода линий электропередач расположены слишком близко к земле и деревьям, в подстанции легко могут попасть животные или птицы. А в самих трансформаторных будках протекают крыши и разрушены полы. За эти нарушения пять сотрудников филиала получили штрафы. Обвинения в отношении самой компании переданы в суд. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Россети Тюмень», ответ ожидается. Как ранее писало агентство, 6 марта один из сотрудников ишимского филиала компании был приговорен к четырем годам лишения свободы. По вине мужчины в 2019 году от удара током погиб ребенок — он играл в подстанции, которая была открыта и не отключена от питания.