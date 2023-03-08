В Тюмени продают оздоровительный комплекс, который используют в качестве стриптиз-клуба. Фото

09 марта 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Здание с мужским клубом продается за 52 миллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени выставили на продажу здание, в котором размещено заведение «Терем club». Оно позиционирует себя как стриптиз-клуб. Объявление о продаже недвижимости на улице Олимпийской, 9/2 за 52 миллиона рублей появилось на сайте Avito.ru. «Продается трехэтажное отдельно стоящее здание на собственном земельном участке в Восточном микрорайоне. В настоящее время используется как гостинично-банный комплекс. Есть сауна, джакузи, душ, комната отдыха, бильярд, гостиничные номера, бар, VIP-залы. Сейчас объект сдан в долгосрочную аренду и приносит стабильный доход», — указано в описании объявления. «Терем club» обозначает себя как мужской клуб с эротическими услугами. «Развлекательный комплекс в старорусском стиле. Каждый день устраиваем тематические шоу-программы с участием зажигательных танцовщиц и дефиле без правил», — указано в сервисе 2GIS. Ранее URA.RU сообщало, что местный центр занятости предложил тюменкам работу в этом заведении. По словам представителей ведомства, такая вакансия у них появилась из-за обмана. Фото: Avito.ru

В Тюмени выставили на продажу здание, в котором размещено заведение «Терем club». Оно позиционирует себя как стриптиз-клуб. Объявление о продаже недвижимости на улице Олимпийской, 9/2 за 52 миллиона рублей появилось на сайте Avito.ru. «Продается трехэтажное отдельно стоящее здание на собственном земельном участке в Восточном микрорайоне. В настоящее время используется как гостинично-банный комплекс. Есть сауна, джакузи, душ, комната отдыха, бильярд, гостиничные номера, бар, VIP-залы. Сейчас объект сдан в долгосрочную аренду и приносит стабильный доход», — указано в описании объявления. «Терем club» обозначает себя как мужской клуб с эротическими услугами. «Развлекательный комплекс в старорусском стиле. Каждый день устраиваем тематические шоу-программы с участием зажигательных танцовщиц и дефиле без правил», — указано в сервисе 2GIS. Ранее URA.RU сообщало, что местный центр занятости предложил тюменкам работу в этом заведении. По словам представителей ведомства, такая вакансия у них появилась из-за обмана.