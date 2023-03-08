08 марта 2023

В Тюмени продают оздоровительный комплекс, который используют в качестве стриптиз-клуба. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, женское белье
Здание с мужским клубом продается за 52 миллиона рублей Фото:

В Тюмени выставили на продажу здание, в котором размещено заведение «Терем club». Оно позиционирует себя как стриптиз-клуб. Объявление о продаже недвижимости на улице Олимпийской, 9/2 за 52 миллиона рублей появилось на сайте Avito.ru.

«Продается трехэтажное отдельно стоящее здание на собственном земельном участке в Восточном микрорайоне. В настоящее время используется как гостинично-банный комплекс. Есть сауна, джакузи, душ, комната отдыха, бильярд, гостиничные номера, бар, VIP-залы. Сейчас объект сдан в долгосрочную аренду и приносит стабильный доход», — указано в описании объявления.

«Терем club» обозначает себя как мужской клуб с эротическими услугами. «Развлекательный комплекс в старорусском стиле. Каждый день устраиваем тематические шоу-программы с участием зажигательных танцовщиц и дефиле без правил», — указано в сервисе 2GIS.

Ранее URA.RU сообщало, что местный центр занятости предложил тюменкам работу в этом заведении. По словам представителей ведомства, такая вакансия у них появилась из-за обмана.

Фото:

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В Тюмени выставили на продажу здание, в котором размещено заведение «Терем club». Оно позиционирует себя как стриптиз-клуб. Объявление о продаже недвижимости на улице Олимпийской, 9/2 за 52 миллиона рублей появилось на сайте Avito.ru. «Продается трехэтажное отдельно стоящее здание на собственном земельном участке в Восточном микрорайоне. В настоящее время используется как гостинично-банный комплекс. Есть сауна, джакузи, душ, комната отдыха, бильярд, гостиничные номера, бар, VIP-залы. Сейчас объект сдан в долгосрочную аренду и приносит стабильный доход», — указано в описании объявления. «Терем club» обозначает себя как мужской клуб с эротическими услугами. «Развлекательный комплекс в старорусском стиле. Каждый день устраиваем тематические шоу-программы с участием зажигательных танцовщиц и дефиле без правил», — указано в сервисе 2GIS. Ранее URA.RU сообщало, что местный центр занятости предложил тюменкам работу в этом заведении. По словам представителей ведомства, такая вакансия у них появилась из-за обмана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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