В ЯНАО инвалидам не возвращали деньги за реабилитацию

Семи жителям Салехарда (ЯНАО) не возвращали средства за покупку средств технической реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«Установлено, что инвалиды обращались в фонд социального страхования с заявлениями о компенсации понесенных расходов. Однако на протяжении более двух месяцев гражданам денежные средства так и не возвращены», — говорится в сообщении.
Там добавили, что в суд направили иски о взыскании с регионального ГУ-РО ФСС денег на сумму более 670 000 рублей, которые были потрачены на средства для реабилитации. Также деньги пойдут на компенсацию морального вреда.
Ранее сообщалось, что фонд социального страхования нарушил права инвалидов. После вмешательства прокуратуры фонд добровольно перевел деньги.
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