09 марта 2023
08 марта 2023
07 марта 2023

В ЯНАО инвалидам не возвращали деньги за реабилитацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, отделение реабилитации, реабилитация после болезни
Инвалидам не возвращали деньги на протяжении двух месяцев Фото:

Семи жителям Салехарда (ЯНАО) не возвращали средства за покупку средств технической реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Установлено, что инвалиды обращались в фонд социального страхования с заявлениями о компенсации понесенных расходов. Однако на протяжении более двух месяцев гражданам денежные средства так и не возвращены», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в суд направили иски о взыскании с регионального ГУ-РО ФСС денег на сумму более 670 000 рублей, которые были потрачены на средства для реабилитации. Также деньги пойдут на компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось, что фонд социального страхования нарушил права инвалидов. После вмешательства прокуратуры фонд добровольно перевел деньги.

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Семи жителям Салехарда (ЯНАО) не возвращали средства за покупку средств технической реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что инвалиды обращались в фонд социального страхования с заявлениями о компенсации понесенных расходов. Однако на протяжении более двух месяцев гражданам денежные средства так и не возвращены», — говорится в сообщении. Там добавили, что в суд направили иски о взыскании с регионального ГУ-РО ФСС денег на сумму более 670 000 рублей, которые были потрачены на средства для реабилитации. Также деньги пойдут на компенсацию морального вреда. Ранее сообщалось, что фонд социального страхования нарушил права инвалидов. После вмешательства прокуратуры фонд добровольно перевел деньги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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