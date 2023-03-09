09 марта 2023

На севере Пермского края прошла гроза

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
Таких мощных молний было не видно из-за снегопада, но гром был сильный Фото:

В Красновишерске Пермского края вечером 9 марта прошла гроза. Необычное для этого времени года погодное явление зафиксировали местные жители.

«В Красновишерске при прохождении холодного фронта отмечалась гроза с сильным ливневым снегопадом и шквалистым усилением ветра. Основная прелесть заключалась в грозовых разрядах. Снежная гроза — редкий гость в регионе», — говорится в сообщении паблика «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте», а также telegram-канале ГИС Центра ПГНИУ.

Грозовой очаг метеорологи также зафиксировали западнее Кочево. Кроме этого, грозы 9 марта отмечались в Кировской области.

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В Красновишерске Пермского края вечером 9 марта прошла гроза. Необычное для этого времени года погодное явление зафиксировали местные жители. «В Красновишерске при прохождении холодного фронта отмечалась гроза с сильным ливневым снегопадом и шквалистым усилением ветра. Основная прелесть заключалась в грозовых разрядах. Снежная гроза — редкий гость в регионе», — говорится в сообщении паблика «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте», а также telegram-канале ГИС Центра ПГНИУ. Грозовой очаг метеорологи также зафиксировали западнее Кочево. Кроме этого, грозы 9 марта отмечались в Кировской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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