На севере Пермского края прошла гроза

10 марта 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Таких мощных молний было не видно из-за снегопада, но гром был сильный Фото: Илья Московец © URA.RU В Красновишерске Пермского края вечером 9 марта прошла гроза. Необычное для этого времени года погодное явление зафиксировали местные жители. «В Красновишерске при прохождении холодного фронта отмечалась гроза с сильным ливневым снегопадом и шквалистым усилением ветра. Основная прелесть заключалась в грозовых разрядах. Снежная гроза — редкий гость в регионе», — говорится в сообщении паблика «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте», а также telegram-канале ГИС Центра ПГНИУ. Грозовой очаг метеорологи также зафиксировали западнее Кочево. Кроме этого, грозы 9 марта отмечались в Кировской области.

В Красновишерске Пермского края вечером 9 марта прошла гроза. Необычное для этого времени года погодное явление зафиксировали местные жители. «В Красновишерске при прохождении холодного фронта отмечалась гроза с сильным ливневым снегопадом и шквалистым усилением ветра. Основная прелесть заключалась в грозовых разрядах. Снежная гроза — редкий гость в регионе», — говорится в сообщении паблика «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте», а также telegram-канале ГИС Центра ПГНИУ. Грозовой очаг метеорологи также зафиксировали западнее Кочево. Кроме этого, грозы 9 марта отмечались в Кировской области.