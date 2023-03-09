09 марта 2023

Жительнице Чебаркуля врачи не успели спасти глаз

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , белый халат, кабинет врача, медсестры, медики
Сын женщины считает, что врачи не назначили ей правильное лечение Фото:

Жительнице Чебаркульского района Челябинской области не оказали вовремя необходимую медицинскую помощь, из-за чего она потеряла глаз. Об этом рассказал сын 51-летней женщины в социальных сетях.

«У мамы поднялось давление, ухудшилось самочувствие и перестал видеть глаз. На скорой ее увезли в кардиологию и продержали там десять дней под капельницей — это все лечение. Мама ждала окулиста, но его не было. Хотела сходить до частной клиники — не отпустили. После выписки она обратилась в другое медучреждение, где получила направление в челябинскую больницу №3. Там ей сказали, что глаз можно было спасти в первые пять дней. Мама осталась без глаза в 51 год», — рассказал сын пострадавшей в паблике «Типичный Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте».

Сын женщины сообщил, что будет разбираться с чебаркульской больницей и специалистами. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава региона. На момент публикации ответа не последовало.

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Жительнице Чебаркульского района Челябинской области не оказали вовремя необходимую медицинскую помощь, из-за чего она потеряла глаз. Об этом рассказал сын 51-летней женщины в социальных сетях. «У мамы поднялось давление, ухудшилось самочувствие и перестал видеть глаз. На скорой ее увезли в кардиологию и продержали там десять дней под капельницей — это все лечение. Мама ждала окулиста, но его не было. Хотела сходить до частной клиники — не отпустили. После выписки она обратилась в другое медучреждение, где получила направление в челябинскую больницу №3. Там ей сказали, что глаз можно было спасти в первые пять дней. Мама осталась без глаза в 51 год», — рассказал сын пострадавшей в паблике «Типичный Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте». Сын женщины сообщил, что будет разбираться с чебаркульской больницей и специалистами. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава региона. На момент публикации ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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