Жительнице Чебаркуля врачи не успели спасти глаз

10 марта 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Сын женщины считает, что врачи не назначили ей правильное лечение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительнице Чебаркульского района Челябинской области не оказали вовремя необходимую медицинскую помощь, из-за чего она потеряла глаз. Об этом рассказал сын 51-летней женщины в социальных сетях. «У мамы поднялось давление, ухудшилось самочувствие и перестал видеть глаз. На скорой ее увезли в кардиологию и продержали там десять дней под капельницей — это все лечение. Мама ждала окулиста, но его не было. Хотела сходить до частной клиники — не отпустили. После выписки она обратилась в другое медучреждение, где получила направление в челябинскую больницу №3. Там ей сказали, что глаз можно было спасти в первые пять дней. Мама осталась без глаза в 51 год», — рассказал сын пострадавшей в паблике «Типичный Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте». Сын женщины сообщил, что будет разбираться с чебаркульской больницей и специалистами. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава региона. На момент публикации ответа не последовало.

Жительнице Чебаркульского района Челябинской области не оказали вовремя необходимую медицинскую помощь, из-за чего она потеряла глаз. Об этом рассказал сын 51-летней женщины в социальных сетях. «У мамы поднялось давление, ухудшилось самочувствие и перестал видеть глаз. На скорой ее увезли в кардиологию и продержали там десять дней под капельницей — это все лечение. Мама ждала окулиста, но его не было. Хотела сходить до частной клиники — не отпустили. После выписки она обратилась в другое медучреждение, где получила направление в челябинскую больницу №3. Там ей сказали, что глаз можно было спасти в первые пять дней. Мама осталась без глаза в 51 год», — рассказал сын пострадавшей в паблике «Типичный Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте». Сын женщины сообщил, что будет разбираться с чебаркульской больницей и специалистами. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава региона. На момент публикации ответа не последовало.