В Челябинске задержали завотделением областной психбольницы

Медика задержали по подозрению в получении взяток Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске 9 марта задержали заведующую отделением ГБУЗ «Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1». Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, медика подозревают в получении взяток.

«Следствие считает, что с октября 2019 года по ноябрь 2022 года подозреваемая получила взятки в сумме 340 тысяч рублей. В настоящее время ей избирается мера пресечения», — рассказал источник.

По данным сайта больницы, подозреваемая имеет большой стаж работы. Закончив в 1995 году челябинский мединститут, она поступила в интернатуру по психиатрии. В 2002 году получила допобразование по специальности «Психиатр», и каждые пять лет проходила переквалификацию.

URA.RU направило запрос в пресс-службу областного минздрава и СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало. Дозвониться до канцелярии медучреждения не удалось.

В феврале силовики задержали по подозрении в получении взяток другого завотделением областной психоневрологической больницы. По версии следствия, медик брал с родственников пожилой пациентки деньги, чтобы продлевать ее лечение в клинике.