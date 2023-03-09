В Пермском крае в выходные ожидаются резкие скачки температуры

10 марта 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

За выходные в регионе ожидается резкое похолодание, а затем вновь потепление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае в ближайшие выходные ожидаются резкие скачки температуры. Из-за антициклона к вечеру пятницы начнется похолодание. В воскресенье ночью могут ударить 20-ти градусные морозы, но затем вновь резко потеплеет, сообщается на сайте «Метеоролог и я». «В ночь на воскресенье Пермский край окажется в антициклоне, столбики термометров приблизятся к отметке минус 20 градусов. Это будет пик волны холода, которая в воскресенье и закончится. Уже к вечеру в регионе вновь [будет] около нуля градусов. В целом неустойчивый характер марта пока оправдывается, впереди прослеживаются новые [температурные] колебания», — говорится в прогнозе. В предстоящую субботу по северу региона пройдет снегопад, возможно налипание мокрого снега. В ночь на 11 марта будет до 8 градусов мороза, днем 1-6 градусов ниже нуля.

В Пермском крае в ближайшие выходные ожидаются резкие скачки температуры. Из-за антициклона к вечеру пятницы начнется похолодание. В воскресенье ночью могут ударить 20-ти градусные морозы, но затем вновь резко потеплеет, сообщается на сайте «Метеоролог и я». «В ночь на воскресенье Пермский край окажется в антициклоне, столбики термометров приблизятся к отметке минус 20 градусов. Это будет пик волны холода, которая в воскресенье и закончится. Уже к вечеру в регионе вновь [будет] около нуля градусов. В целом неустойчивый характер марта пока оправдывается, впереди прослеживаются новые [температурные] колебания», — говорится в прогнозе. В предстоящую субботу по северу региона пройдет снегопад, возможно налипание мокрого снега. В ночь на 11 марта будет до 8 градусов мороза, днем 1-6 градусов ниже нуля.