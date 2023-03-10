10 марта 2023

Политолог предсказал открытие второго фронта в Грузии для захвата Абхазии

© Служба новостей «URA.RU»
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Майдан. Украина. Киев, флаг украины, майдан, баррикады, беспорядки, революция
Если власть Грузии покажет слабость, ее снесут, считает Владимир Брутер Фото:

Грузия может повторить путь современной Украины и устроить второй Майдан (акции протеста в Киеве в 2013—2014 году, которые привели к государственному перевороту). В планы оппозиции также входит возвращение Абхазии. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Пока нет, но в плане есть [повторение пути Украины, новый Майдан]. Если власть будет дальше демонстрировать слабость, безусловно, ее снесут. [Вернуть Абхазию] тоже есть в планах. Никаких сомнений по этому поводу не должно быть. Если удастся сместить нынешнюю грузинскую власть, будет открыт второй или третий фронт», — подчеркнул Владимир Брутер.

Политолог добавил, что открытие нового фронта в Грузии является задачей Запада. «Такая задача у Запада есть. Вопрос в том, что не все задачи, которые перед ними стоят, так просто решить. На сегодня мы видим, что власть Грузии демонстрирует определенную слабость, но пока еще не утратила окончательно возможности сопротивляться», — отметил Брутер.

Массовые акции протеста после принятия парламентом Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» прошли в Тбилиси в ночь с 7 на 8 марта. В митинге участвовало более тысячи человек. 9 марта прозвучали призывы об отставке правительства. В ответ власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах. Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что в случае ослабления сил России в ходе СВО на Украине Грузия вторгнется в Южную Осетию.

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Грузия может повторить путь современной Украины и устроить второй Майдан (акции протеста в Киеве в 2013—2014 году, которые привели к государственному перевороту). В планы оппозиции также входит возвращение Абхазии. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Пока нет, но в плане есть [повторение пути Украины, новый Майдан]. Если власть будет дальше демонстрировать слабость, безусловно, ее снесут. [Вернуть Абхазию] тоже есть в планах. Никаких сомнений по этому поводу не должно быть. Если удастся сместить нынешнюю грузинскую власть, будет открыт второй или третий фронт», — подчеркнул Владимир Брутер. Политолог добавил, что открытие нового фронта в Грузии является задачей Запада. «Такая задача у Запада есть. Вопрос в том, что не все задачи, которые перед ними стоят, так просто решить. На сегодня мы видим, что власть Грузии демонстрирует определенную слабость, но пока еще не утратила окончательно возможности сопротивляться», — отметил Брутер. Массовые акции протеста после принятия парламентом Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» прошли в Тбилиси в ночь с 7 на 8 марта. В митинге участвовало более тысячи человек. 9 марта прозвучали призывы об отставке правительства. В ответ власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах. Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что в случае ослабления сил России в ходе СВО на Украине Грузия вторгнется в Южную Осетию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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