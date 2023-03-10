Политолог предсказал открытие второго фронта в Грузии для захвата Абхазии

11 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Если власть Грузии покажет слабость, ее снесут, считает Владимир Брутер Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Грузия может повторить путь современной Украины и устроить второй Майдан (акции протеста в Киеве в 2013—2014 году, которые привели к государственному перевороту). В планы оппозиции также входит возвращение Абхазии. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Пока нет, но в плане есть [повторение пути Украины, новый Майдан]. Если власть будет дальше демонстрировать слабость, безусловно, ее снесут. [Вернуть Абхазию] тоже есть в планах. Никаких сомнений по этому поводу не должно быть. Если удастся сместить нынешнюю грузинскую власть, будет открыт второй или третий фронт», — подчеркнул Владимир Брутер. Политолог добавил, что открытие нового фронта в Грузии является задачей Запада. «Такая задача у Запада есть. Вопрос в том, что не все задачи, которые перед ними стоят, так просто решить. На сегодня мы видим, что власть Грузии демонстрирует определенную слабость, но пока еще не утратила окончательно возможности сопротивляться», — отметил Брутер. Массовые акции протеста после принятия парламентом Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» прошли в Тбилиси в ночь с 7 на 8 марта. В митинге участвовало более тысячи человек. 9 марта прозвучали призывы об отставке правительства. В ответ власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах. Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что в случае ослабления сил России в ходе СВО на Украине Грузия вторгнется в Южную Осетию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Грузия может повторить путь современной Украины и устроить второй Майдан (акции протеста в Киеве в 2013—2014 году, которые привели к государственному перевороту). В планы оппозиции также входит возвращение Абхазии. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Пока нет, но в плане есть [повторение пути Украины, новый Майдан]. Если власть будет дальше демонстрировать слабость, безусловно, ее снесут. [Вернуть Абхазию] тоже есть в планах. Никаких сомнений по этому поводу не должно быть. Если удастся сместить нынешнюю грузинскую власть, будет открыт второй или третий фронт», — подчеркнул Владимир Брутер. Политолог добавил, что открытие нового фронта в Грузии является задачей Запада. «Такая задача у Запада есть. Вопрос в том, что не все задачи, которые перед ними стоят, так просто решить. На сегодня мы видим, что власть Грузии демонстрирует определенную слабость, но пока еще не утратила окончательно возможности сопротивляться», — отметил Брутер. Массовые акции протеста после принятия парламентом Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» прошли в Тбилиси в ночь с 7 на 8 марта. В митинге участвовало более тысячи человек. 9 марта прозвучали призывы об отставке правительства. В ответ власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах. Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что в случае ослабления сил России в ходе СВО на Украине Грузия вторгнется в Южную Осетию.