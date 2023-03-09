09 марта 2023

Челябинские таможенники не пустили в регион 132 литра коньяка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача контрафактных товаров детским домам города и области. Екатеринбург, досмотр, таможня, контрафакт, таможенный контроль, таможенная служба, таможенник
Поводом для изъятия алкогольной продукции стало отсутствие акцизных марок Фото:

Сотрудники Челябинской таможни не пустили на территорию области 132 литра коньяка, которые пытались ввезти из Казахстана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, алкоголь был несертифицированным.

«Алкогольная продукция, согласно информации на коробках, произведена на предприятии в Алматинской области. Но отсутствие на бутылках обязательной маркировки и акцизных марок РФ не позволяет ввести указанную алкогольную продукцию в торговый оборот в России», — приводит слова и. о. замначальника Челябинской таможни Дениса Цымбала пресс-служба ведомства. В общей сложности таможенный контроль не прошли 132 литра коньяка.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время товар задержан и передан сотрудникам полиции. Рассматривается вопрос о возбуждении административного производства.

Ранее таможенники задержали фуру, на которой пытались ввезти в область 17 тонн насвая. По документам запрещенное вещество значилось, как древесная зола и табачное сырье. На черном рынке такой объем насвая ушел бы за 25 млн рублей.

Согласно информации на коробках, алкоголь был сделан в Алматинской области
Согласно информации на коробках, алкоголь был сделан в Алматинской области
Фото:
На бутылках коньяка отсутствовали акцизные марки
На бутылках отсутствовали акцизные марки
Фото:

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Сотрудники Челябинской таможни не пустили на территорию области 132 литра коньяка, которые пытались ввезти из Казахстана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, алкоголь был несертифицированным. «Алкогольная продукция, согласно информации на коробках, произведена на предприятии в Алматинской области. Но отсутствие на бутылках обязательной маркировки и акцизных марок РФ не позволяет ввести указанную алкогольную продукцию в торговый оборот в России», — приводит слова и. о. замначальника Челябинской таможни Дениса Цымбала пресс-служба ведомства. В общей сложности таможенный контроль не прошли 132 литра коньяка. В ведомстве также отметили, что в настоящее время товар задержан и передан сотрудникам полиции. Рассматривается вопрос о возбуждении административного производства. Ранее таможенники задержали фуру, на которой пытались ввезти в область 17 тонн насвая. По документам запрещенное вещество значилось, как древесная зола и табачное сырье. На черном рынке такой объем насвая ушел бы за 25 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...