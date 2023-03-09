Поводом для изъятия алкогольной продукции стало отсутствие акцизных марок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники Челябинской таможни не пустили на территорию области 132 литра коньяка, которые пытались ввезти из Казахстана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, алкоголь был несертифицированным.

«Алкогольная продукция, согласно информации на коробках, произведена на предприятии в Алматинской области. Но отсутствие на бутылках обязательной маркировки и акцизных марок РФ не позволяет ввести указанную алкогольную продукцию в торговый оборот в России», — приводит слова и. о. замначальника Челябинской таможни Дениса Цымбала пресс-служба ведомства. В общей сложности таможенный контроль не прошли 132 литра коньяка.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время товар задержан и передан сотрудникам полиции. Рассматривается вопрос о возбуждении административного производства.

Ранее таможенники задержали фуру, на которой пытались ввезти в область 17 тонн насвая. По документам запрещенное вещество значилось, как древесная зола и табачное сырье. На черном рынке такой объем насвая ушел бы за 25 млн рублей.

Согласно информации на коробках, алкоголь был сделан в Алматинской области Фото: пресс-служба Челябинской таможни