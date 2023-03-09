Тюменцам придется больше платить за связь

В «Мегафоне» изменения цен ощутят абоненты архивных тарифов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменским абонентам компании «Мегафон» придется переплатить за услуги связи. Об изменении стоимости на тарифы корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе оператора.

«В Тюменской области корректировка стоимости составила около 10%, что ниже уровня годовой инфляции в стране. Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи, в том числе ростом затрат на закупку оборудования и эксплуатацию сети», — сообщили в пресс-службе «Мегафон».

Там также отметили, что изменения коснутся не всех абонентов. «Архивные тарифы закрыты для новых подключений. Для действующих клиентов условия будут актуализироваться», — добавили в «Мегафоне».

В компании «МТС» от комментариев по поводу изменения цен отказались. В пресс-службу другого крупного мобильного оператора Tele2 направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

По данным открытых источников, российские операторы в 2023 году пересмотрят ценовую политику на свои услуги. Изменения коснутся архивных тарифов и условий ежемесячной оплаты.