09 марта 2023

ГИБДД предупреждает об опасности на дорогах ХМАО из-за перепадов температуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Тюмень, снег, пробка, зима, метель, дорога в снегу, снегопад
На выходных в ХМАО прогнозируют метели, голодед и сильный ветер Фото:

ГИБДД ХМАО просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах 11 марта. Telegram-канал ведомства «Дороги Югры» предупредил о метели и ветре до 20 м/с.

«11 марта в Югре ожидается сильный снег, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 м/с. Просим пользователей автодорог соблюдать Правила дорожного движения, быть максимально внимательными и осторожными», — указано в публикации.

В пресс-службе ГИБДД предупредили о непредсказуемой дорожной обстановке из-за перепадов температур. «Не совершайте опасных маневров и придерживайтесь безопасного стиля управления транспортным средством», — сообщает ведомство.

Ранее URA.RU писало об ограничении скоростного режима на дорогах ХМАО 9 марта. Из-за сильной метели рекомендуемую скорость на трассе снизили на 20 км/ч.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

ГИБДД ХМАО просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах 11 марта. Telegram-канал ведомства «Дороги Югры» предупредил о метели и ветре до 20 м/с. «11 марта в Югре ожидается сильный снег, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 м/с. Просим пользователей автодорог соблюдать Правила дорожного движения, быть максимально внимательными и осторожными», — указано в публикации. В пресс-службе ГИБДД предупредили о непредсказуемой дорожной обстановке из-за перепадов температур. «Не совершайте опасных маневров и придерживайтесь безопасного стиля управления транспортным средством», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU писало об ограничении скоростного режима на дорогах ХМАО 9 марта. Из-за сильной метели рекомендуемую скорость на трассе снизили на 20 км/ч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...