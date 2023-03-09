ГИБДД предупреждает об опасности на дорогах ХМАО из-за перепадов температуры 10 марта 2023 в 17:44 Размер текста - 17 + На выходных в ХМАО прогнозируют метели, голодед и сильный ветер Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU ГИБДД ХМАО просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах 11 марта. Telegram-канал ведомства «Дороги Югры» предупредил о метели и ветре до 20 м/с. «11 марта в Югре ожидается сильный снег, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 м/с. Просим пользователей автодорог соблюдать Правила дорожного движения, быть максимально внимательными и осторожными», — указано в публикации. В пресс-службе ГИБДД предупредили о непредсказуемой дорожной обстановке из-за перепадов температур. «Не совершайте опасных маневров и придерживайтесь безопасного стиля управления транспортным средством», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU писало об ограничении скоростного режима на дорогах ХМАО 9 марта. Из-за сильной метели рекомендуемую скорость на трассе снизили на 20 км/ч. ГИБДД ХМАО просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах 11 марта. Telegram-канал ведомства «Дороги Югры» предупредил о метели и ветре до 20 м/с. «11 марта в Югре ожидается сильный снег, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 м/с. Просим пользователей автодорог соблюдать Правила дорожного движения, быть максимально внимательными и осторожными», — указано в публикации. В пресс-службе ГИБДД предупредили о непредсказуемой дорожной обстановке из-за перепадов температур. «Не совершайте опасных маневров и придерживайтесь безопасного стиля управления транспортным средством», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU писало об ограничении скоростного режима на дорогах ХМАО 9 марта. Из-за сильной метели рекомендуемую скорость на трассе снизили на 20 км/ч. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям