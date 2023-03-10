Арестович призвал Украину готовиться к одиночеству

Арестович: Украина не должна зависеть от западной помощи
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Алексей Арестович призвал Украину рассчитывать только на себя Фото:

Украине не стоит надеяться на поддержку Запада. С таким мнением выступил бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. Он считает, что киевским властям следует готовиться защищать себя самостоятельно.

«Мы не должны зависеть от политической конъюнктуры внутри стран-союзников, все расчеты нужно строить из формулы «мы одни и нам никто не поможет», — написал Алексей Арестович в своем telegram-канале. Он отметил, что способность страны самой себя защищать сможет предотвратить новый конфликт.

Украина получает поддержку от западных стран с начала проведения Россией специальной военной операции. Киевские власти получают от Запада оружие и финансовую помощь. О предоставлении помощи Украине заявили в Финляндии: Хельсинки передадут Киеву 29 миллионов евро, передает RT.

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Украине не стоит надеяться на поддержку Запада. С таким мнением выступил бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. Он считает, что киевским властям следует готовиться защищать себя самостоятельно. «Мы не должны зависеть от политической конъюнктуры внутри стран-союзников, все расчеты нужно строить из формулы «мы одни и нам никто не поможет», — написал Алексей Арестович в своем telegram-канале. Он отметил, что способность страны самой себя защищать сможет предотвратить новый конфликт. Украина получает поддержку от западных стран с начала проведения Россией специальной военной операции. Киевские власти получают от Запада оружие и финансовую помощь. О предоставлении помощи Украине заявили в Финляндии: Хельсинки передадут Киеву 29 миллионов евро, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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