Арестович призвал Украину готовиться к одиночеству

Украине не стоит надеяться на поддержку Запада. С таким мнением выступил бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. Он считает, что киевским властям следует готовиться защищать себя самостоятельно.
«Мы не должны зависеть от политической конъюнктуры внутри стран-союзников, все расчеты нужно строить из формулы «мы одни и нам никто не поможет», — написал Алексей Арестович в своем telegram-канале. Он отметил, что способность страны самой себя защищать сможет предотвратить новый конфликт.
Украина получает поддержку от западных стран с начала проведения Россией специальной военной операции. Киевские власти получают от Запада оружие и финансовую помощь. О предоставлении помощи Украине заявили в Финляндии: Хельсинки передадут Киеву 29 миллионов евро, передает RT.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!