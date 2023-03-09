09 марта 2023

Владелицу пермского магазина вейпов оштрафуют за рекламу на здании

Пермское УФАС признало незаконной рекламу магазина вейпов
© Служба новостей «URA.RU»
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Размер штрафа пока не известен Фото:

Владелицу магазина вейпов оштрафуют за рекламу, которую она разместила на фасаде здания торговой точки в Чусовом (Пермский край). Антимонопольщики признали такую рекламу незаконной, сообщается в группе «Пермское УФАС России» в соцсети «ВКонтакте».

«Закон о рекламе запрещает рекламировать табак, табачную продукцию, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, курительные принадлежности, а также устройства для потребления никотинсодержащей продукции, кальяны. Пермское УФАС признало рекламу магазина ненадлежащей, нарушающей действующее законодательство», — сообщили в ведомстве.

На рекламу вейпов в антимонопольную службу пожаловалась администрация Чусовского городского округа. В тексте рекламы упоминалось название этого магазина и его ассортимент с целью привлечь внимание к курительным устройствам и жидкостям. За нарушение закона в отношении владелицы торговой точки возбудят административное производство. Размер штрафных санкций станет известен по результатам рассмотрения дела.

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Владелицу магазина вейпов оштрафуют за рекламу, которую она разместила на фасаде здания торговой точки в Чусовом (Пермский край). Антимонопольщики признали такую рекламу незаконной, сообщается в группе «Пермское УФАС России» в соцсети «ВКонтакте». «Закон о рекламе запрещает рекламировать табак, табачную продукцию, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, курительные принадлежности, а также устройства для потребления никотинсодержащей продукции, кальяны. Пермское УФАС признало рекламу магазина ненадлежащей, нарушающей действующее законодательство», — сообщили в ведомстве. На рекламу вейпов в антимонопольную службу пожаловалась администрация Чусовского городского округа. В тексте рекламы упоминалось название этого магазина и его ассортимент с целью привлечь внимание к курительным устройствам и жидкостям. За нарушение закона в отношении владелицы торговой точки возбудят административное производство. Размер штрафных санкций станет известен по результатам рассмотрения дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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