Владелицу пермского магазина вейпов оштрафуют за рекламу на здании

Владелицу магазина вейпов оштрафуют за рекламу, которую она разместила на фасаде здания торговой точки в Чусовом (Пермский край). Антимонопольщики признали такую рекламу незаконной, сообщается в группе «Пермское УФАС России» в соцсети «ВКонтакте».
«Закон о рекламе запрещает рекламировать табак, табачную продукцию, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, курительные принадлежности, а также устройства для потребления никотинсодержащей продукции, кальяны. Пермское УФАС признало рекламу магазина ненадлежащей, нарушающей действующее законодательство», — сообщили в ведомстве.
На рекламу вейпов в антимонопольную службу пожаловалась администрация Чусовского городского округа. В тексте рекламы упоминалось название этого магазина и его ассортимент с целью привлечь внимание к курительным устройствам и жидкостям. За нарушение закона в отношении владелицы торговой точки возбудят административное производство. Размер штрафных санкций станет известен по результатам рассмотрения дела.
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