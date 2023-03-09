В Кургане водитель, которого обстреляли сотрудники ДПС, получил срок

Курганца отправили в колонию за нанесение травм инспектору ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 39-летнего водителя, при задержании которого сотрудникам ДПС пришлось использовать оружие, признали виновным в применении насилия к представителю власти. Злоумышленник получил реальный срок лишения свободы. Информацию URA.RU сообщили в региональном управлении УМВД.

«За применение насилия в отношении представителя власти <…> назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев в исправительной колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе полиции. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Водителя судили за неповиновение сотрудникам ДПС. В октябре прошлого года на автомобиле ВАЗ-2112 он пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. При задержании водитель, бывший в состоянии опьянения, нажал на газ и причинил травмы сотруднику ГИБДД. Его задержали на тюменской трассе после применения табельного оружия.

Ранее водитель получил административное наказание. За вождение в нетрезвом виде его лишили прав на 1,5 года и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

URA.RU сообщало, что полицейским пришлось стрелять по колесам машины на тюменской трассе. Остановить нетрезвого водителя удалось лишь за пределами Кургана.