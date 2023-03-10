10 марта 2023

Экс-глава дипломатии ЕС назвала главную черту Путина

Экс-глава дипломатии ЕС Эштон: Путин — человек с огромной уверенностью в себе
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Кэтрин Эштон, главная черта Владимира Путин — уверенность в себе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин обладает «огромной уверенностью в себе». Об отличительных качествах российского лидера рассказала экс-глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон.

«Когда вы входите в комнату, вы знаете, что он — главный. <…> Это потому, что он человек с огромной уверенностью в себе», — сообщила Кэтрин Эштон в беседе с изданием Politico.

По словам бывшего руководителя ведомства ЕС, при принятии решений Путин всегда руководствуется историей. Он стремится к тому, чтобы Россия была «сильной и могущественной страной». Эштон отмечает, что президент РФ хочет, чтобы его наследием стало «не потерять Украину».

Российские военнослужащие принимают участие в спецоперации на Украине с февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, ее главная цель — защита жителей Донбасса от восьмилетних издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Он много раз подчеркивал, что эта операция — вынужденная мера, поскольку России не оставили никаких шансов поступить иначе.

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Президент России Владимир Путин обладает «огромной уверенностью в себе». Об отличительных качествах российского лидера рассказала экс-глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон. «Когда вы входите в комнату, вы знаете, что он — главный. <…> Это потому, что он человек с огромной уверенностью в себе», — сообщила Кэтрин Эштон в беседе с изданием Politico. По словам бывшего руководителя ведомства ЕС, при принятии решений Путин всегда руководствуется историей. Он стремится к тому, чтобы Россия была «сильной и могущественной страной». Эштон отмечает, что президент РФ хочет, чтобы его наследием стало «не потерять Украину». Российские военнослужащие принимают участие в спецоперации на Украине с февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, ее главная цель — защита жителей Донбасса от восьмилетних издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Он много раз подчеркивал, что эта операция — вынужденная мера, поскольку России не оставили никаких шансов поступить иначе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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