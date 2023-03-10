Экс-глава дипломатии ЕС назвала главную черту Путина

Экс-глава дипломатии ЕС Эштон: Путин — человек с огромной уверенностью в себе

10 марта 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

По мнению Кэтрин Эштон, главная черта Владимира Путин — уверенность в себе Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин обладает «огромной уверенностью в себе». Об отличительных качествах российского лидера рассказала экс-глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон. «Когда вы входите в комнату, вы знаете, что он — главный. <…> Это потому, что он человек с огромной уверенностью в себе», — сообщила Кэтрин Эштон в беседе с изданием Politico . По словам бывшего руководителя ведомства ЕС, при принятии решений Путин всегда руководствуется историей. Он стремится к тому, чтобы Россия была «сильной и могущественной страной». Эштон отмечает, что президент РФ хочет, чтобы его наследием стало «не потерять Украину». Российские военнослужащие принимают участие в спецоперации на Украине с февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, ее главная цель — защита жителей Донбасса от восьмилетних издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Он много раз подчеркивал, что эта операция — вынужденная мера, поскольку России не оставили никаких шансов поступить иначе.

Президент России Владимир Путин обладает «огромной уверенностью в себе». Об отличительных качествах российского лидера рассказала экс-глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон. «Когда вы входите в комнату, вы знаете, что он — главный. <…> Это потому, что он человек с огромной уверенностью в себе», — сообщила Кэтрин Эштон в беседе с изданием Politico. По словам бывшего руководителя ведомства ЕС, при принятии решений Путин всегда руководствуется историей. Он стремится к тому, чтобы Россия была «сильной и могущественной страной». Эштон отмечает, что президент РФ хочет, чтобы его наследием стало «не потерять Украину». Российские военнослужащие принимают участие в спецоперации на Украине с февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, ее главная цель — защита жителей Донбасса от восьмилетних издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Он много раз подчеркивал, что эта операция — вынужденная мера, поскольку России не оставили никаких шансов поступить иначе.