Президент России Владимир Путин обладает «огромной уверенностью в себе». Об отличительных качествах российского лидера рассказала экс-глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон.
«Когда вы входите в комнату, вы знаете, что он — главный. <…> Это потому, что он человек с огромной уверенностью в себе», — сообщила Кэтрин Эштон в беседе с изданием
По словам бывшего руководителя ведомства ЕС, при принятии решений Путин всегда руководствуется историей. Он стремится к тому, чтобы Россия была «сильной и могущественной страной». Эштон отмечает, что президент РФ хочет, чтобы его наследием стало «не потерять Украину».
Российские военнослужащие принимают участие в спецоперации на Украине с февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, ее главная цель — защита жителей Донбасса от восьмилетних издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Он много раз подчеркивал, что эта операция — вынужденная мера, поскольку России не оставили никаких шансов поступить иначе.
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