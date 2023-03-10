В Перми полицейский спас девушку от суицида

Полицейский спас молодую женщину от суицида Фото: Илья Московец © URA.RU

В Октябрьском городском округе сотрудник полиции спас молодую женщину от суицида. Она поругалась со своим парнем и попыталась свести счеты с жизнью, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. О том, что девушка закрылась в квартире и не отвечает на звонки, рассказал ее парень, который и обратился в полицию.

«Правоохранители вскрыли входную дверь квартиры. Старший лейтенант полиции Александр Дьяков обнаружил, что дверь, ведущая из коридора в комнату, закрыта изнутри. Поняв, что важна каждая секунда, он разбил рукой стекло на двери, открыл ее и бросился к девушке, которая находилась уже на грани смерти», — рассказали в полиции.

Спасенной девушке вызвали скорую помощь. Ее увезли в больницу. Сейчас жизни и здоровью молодой женщины ничего не угрожает, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.