10 марта 2023

В Перми полицейский спас девушку от суицида

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полицейский, медик, скорая помошь
Полицейский спас молодую женщину от суицида Фото:

В Октябрьском городском округе сотрудник полиции спас молодую женщину от суицида. Она поругалась со своим парнем и попыталась свести счеты с жизнью, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. О том, что девушка закрылась в квартире и не отвечает на звонки, рассказал ее парень, который и обратился в полицию.

«Правоохранители вскрыли входную дверь квартиры. Старший лейтенант полиции Александр Дьяков обнаружил, что дверь, ведущая из коридора в комнату, закрыта изнутри. Поняв, что важна каждая секунда, он разбил рукой стекло на двери, открыл ее и бросился к девушке, которая находилась уже на грани смерти», — рассказали в полиции.

Спасенной девушке вызвали скорую помощь. Ее увезли в больницу. Сейчас жизни и здоровью молодой женщины ничего не угрожает, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

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В Октябрьском городском округе сотрудник полиции спас молодую женщину от суицида. Она поругалась со своим парнем и попыталась свести счеты с жизнью, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. О том, что девушка закрылась в квартире и не отвечает на звонки, рассказал ее парень, который и обратился в полицию. «Правоохранители вскрыли входную дверь квартиры. Старший лейтенант полиции Александр Дьяков обнаружил, что дверь, ведущая из коридора в комнату, закрыта изнутри. Поняв, что важна каждая секунда, он разбил рукой стекло на двери, открыл ее и бросился к девушке, которая находилась уже на грани смерти», — рассказали в полиции. Спасенной девушке вызвали скорую помощь. Ее увезли в больницу. Сейчас жизни и здоровью молодой женщины ничего не угрожает, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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