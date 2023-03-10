Жителя ЯНАО, захватившего в заложники тюменца в магазине, отправили в СИЗО. Фото

11 марта 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Мужчина будет находиться в СИЗО до 9 мая 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителя ЯНАО, который захватил в заложники сотрудника тюменского «Магнита», отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Мужчина признал вину и извинился перед потерпевшими. «По решению суда Алексей Газиев будет находиться в СИЗО до 9 мая 2023 года (2 месяца). <…> Подсудимый признал вину в полном объеме. Извинился перед потерпевшими и теми, кто пытался его успокаивать», — говорится в сообщении пресс-службы. Как добавили в региональном СУ СКР, мужчине также назначат судебную психолого-психиатрическую, медицинскую и ряд других экспертиз. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ночью 10 марта уроженец Ноябрьска (ЯНАО) пришел в магазин «Магнит» на улице Александра Протозанова и взял с витрины нож. Он, угрожая оружием, несколько часов удерживал внутри торговой точки ее сотрудника до приезда Росгвардии. Как рассказали в пресс-службе торговой сети, двум продавцам удалось самостоятельно сбежать. Нападавший требовал вызвать к нему журналистов. Фото: пресс-служба судебной системы Тюменской области

Жителя ЯНАО, который захватил в заложники сотрудника тюменского «Магнита», отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Мужчина признал вину и извинился перед потерпевшими. «По решению суда Алексей Газиев будет находиться в СИЗО до 9 мая 2023 года (2 месяца). <…> Подсудимый признал вину в полном объеме. Извинился перед потерпевшими и теми, кто пытался его успокаивать», — говорится в сообщении пресс-службы. Как добавили в региональном СУ СКР, мужчине также назначат судебную психолого-психиатрическую, медицинскую и ряд других экспертиз. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ночью 10 марта уроженец Ноябрьска (ЯНАО) пришел в магазин «Магнит» на улице Александра Протозанова и взял с витрины нож. Он, угрожая оружием, несколько часов удерживал внутри торговой точки ее сотрудника до приезда Росгвардии. Как рассказали в пресс-службе торговой сети, двум продавцам удалось самостоятельно сбежать. Нападавший требовал вызвать к нему журналистов.