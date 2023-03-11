Evrensel: Германия скрывает доказательства участия США в терактах на «Северных потоках»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, море, нефтедобыча, нефтяная платформа, печорское море
Немецкая пресса намеренно отводит подозрения от версии о причастности США к диверсии на газопроводах Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Германия пытается скрыть факты, которые бы доказали причастность США к диверсиям на «Северных потоках». Об этом сообщил турецкий журналист Юджел Оздемир. Он рассказал, что именно для этого в информационное пространство была вброшена информация о том, что за взрывами стоят проукраинские силы.

«В день публикации информации о саботаже в немецкой прессе, газета The New York Times также написала, что саботаж был совершен проукраинской группировкой, ссылаясь на правительство США. <…> Конечно, неслучайно в прессе обеих стран одновременно публикуется одинаковая информация», — написал Юджель Оздемир в материале для издания Evrensel. По его мнению, между Германией и США существует договоренность по этому поводу.

Диверсия на «Северных потоках» была совершена в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего на обеих нитках газопровода было совершено четыре взрыва. В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал независимое расследование, которое доказало причастность США к теракту. Позднее в СМИ появилась информация о том, что взрывы были совершены проукраинскими силами. Эту информацию опроверг президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Nation News. В России такой сценарий также сочли маловероятным, передает телеканал 360.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Германия пытается скрыть факты, которые бы доказали причастность США к диверсиям на «Северных потоках». Об этом сообщил турецкий журналист Юджел Оздемир. Он рассказал, что именно для этого в информационное пространство была вброшена информация о том, что за взрывами стоят проукраинские силы. «В день публикации информации о саботаже в немецкой прессе, газета The New York Times также написала, что саботаж был совершен проукраинской группировкой, ссылаясь на правительство США. <…> Конечно, неслучайно в прессе обеих стран одновременно публикуется одинаковая информация», — написал Юджель Оздемир в материале для издания Evrensel. По его мнению, между Германией и США существует договоренность по этому поводу. Диверсия на «Северных потоках» была совершена в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего на обеих нитках газопровода было совершено четыре взрыва. В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал независимое расследование, которое доказало причастность США к теракту. Позднее в СМИ появилась информация о том, что взрывы были совершены проукраинскими силами. Эту информацию опроверг президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Nation News. В России такой сценарий также сочли маловероятным, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...