Evrensel: Германия скрывает доказательства участия США в терактах на «Северных потоках»

11 марта 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Немецкая пресса намеренно отводит подозрения от версии о причастности США к диверсии на газопроводах Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Германия пытается скрыть факты, которые бы доказали причастность США к диверсиям на «Северных потоках». Об этом сообщил турецкий журналист Юджел Оздемир. Он рассказал, что именно для этого в информационное пространство была вброшена информация о том, что за взрывами стоят проукраинские силы. «В день публикации информации о саботаже в немецкой прессе, газета The New York Times также написала, что саботаж был совершен проукраинской группировкой, ссылаясь на правительство США. <…> Конечно, неслучайно в прессе обеих стран одновременно публикуется одинаковая информация», — написал Юджель Оздемир в материале для издания Evrensel. По его мнению, между Германией и США существует договоренность по этому поводу. Диверсия на «Северных потоках» была совершена в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего на обеих нитках газопровода было совершено четыре взрыва. В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал независимое расследование, которое доказало причастность США к теракту. Позднее в СМИ появилась информация о том, что взрывы были совершены проукраинскими силами. Эту информацию опроверг президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Nation News. В России такой сценарий также сочли маловероятным, передает телеканал 360.

Германия пытается скрыть факты, которые бы доказали причастность США к диверсиям на «Северных потоках». Об этом сообщил турецкий журналист Юджел Оздемир. Он рассказал, что именно для этого в информационное пространство была вброшена информация о том, что за взрывами стоят проукраинские силы. «В день публикации информации о саботаже в немецкой прессе, газета The New York Times также написала, что саботаж был совершен проукраинской группировкой, ссылаясь на правительство США. <…> Конечно, неслучайно в прессе обеих стран одновременно публикуется одинаковая информация», — написал Юджель Оздемир в материале для издания Evrensel. По его мнению, между Германией и США существует договоренность по этому поводу. Диверсия на «Северных потоках» была совершена в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего на обеих нитках газопровода было совершено четыре взрыва. В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал независимое расследование, которое доказало причастность США к теракту. Позднее в СМИ появилась информация о том, что взрывы были совершены проукраинскими силами. Эту информацию опроверг президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Nation News. В России такой сценарий также сочли маловероятным, передает телеканал 360.