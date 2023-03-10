10 марта 2023

В Екатеринбурге трое иностранцев избили и похитили мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, ппс, полиция, патруль полиции
Полицейские задержали трех подозреваемых иностранцев Фото:

В Екатеринбурге трое иностранцев избили и похитили мужчину, который выходил ночью из клуба. Об этом сообщили очевидцы.

Екатеринбуржец в ночь на 10 марта вышел из клуба, через несколько минут к нему подошла группа иностранцев и избила его, передает слова очевидцев газета «Известия». Далее преступники затолкали мужчину в машину и уехали.

Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию, позднее полиции удалось задержать трех подозреваемых иностранцев в возрасте от 20 до 24 лет. По словам полицейских сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге трое иностранцев избили и похитили мужчину, который выходил ночью из клуба. Об этом сообщили очевидцы. Екатеринбуржец в ночь на 10 марта вышел из клуба, через несколько минут к нему подошла группа иностранцев и избила его, передает слова очевидцев газета «Известия». Далее преступники затолкали мужчину в машину и уехали. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию, позднее полиции удалось задержать трех подозреваемых иностранцев в возрасте от 20 до 24 лет. По словам полицейских сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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