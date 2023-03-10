В Екатеринбурге трое иностранцев избили и похитили мужчину

11 марта 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали трех подозреваемых иностранцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге трое иностранцев избили и похитили мужчину, который выходил ночью из клуба. Об этом сообщили очевидцы. Екатеринбуржец в ночь на 10 марта вышел из клуба, через несколько минут к нему подошла группа иностранцев и избила его, передает слова очевидцев газета «Известия». Далее преступники затолкали мужчину в машину и уехали. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию, позднее полиции удалось задержать трех подозреваемых иностранцев в возрасте от 20 до 24 лет. По словам полицейских сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

В Екатеринбурге трое иностранцев избили и похитили мужчину, который выходил ночью из клуба. Об этом сообщили очевидцы. Екатеринбуржец в ночь на 10 марта вышел из клуба, через несколько минут к нему подошла группа иностранцев и избила его, передает слова очевидцев газета «Известия». Далее преступники затолкали мужчину в машину и уехали. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию, позднее полиции удалось задержать трех подозреваемых иностранцев в возрасте от 20 до 24 лет. По словам полицейских сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.