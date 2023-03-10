В Тюменской области мужчина обокрал стройку, на который ранее работал

В Тюменской области мужчина обокрал стройку на более чем 16 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже строительных инструментов с прежнего места работы. Об этом сообщают в пресс-службе управления МВД России по Тюменской области.

«В отделе полиции подозреваемый признал свою вину и рассказал, что ранее работал на строящемся объекте и знал, где находятся ключи от помещения, в котором хранятся строительные инструменты. В вечернее время мужчина проник на территорию стройки и забрал лазерный уровень, дрель, угловую шлифовальную машинку», — пишут в ведомстве.

Похищенные инструменты он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело 2 ст 158 уголовного кодекса РФ «Кража». Мужчине грозит лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее в Тюмени социальный работник обманом сняла деньги с банковской карты слепого инвалида, за которым ухаживала. Пропажу денег заметила родственница потерпевшей. За кражу средств женщину приговорили к одному году лишения свободы условно.