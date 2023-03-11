Эндокринолог Павлова объяснила, как протекает «мужской ПМС»

Резкая смена настроения, апатия и раздражительность, которые присущи женщинам во время предменструального синдрома, могут беспокоить и мужчин из-за нарушения гормонального фона. Об этом сообщила врач-эндокринолог медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.
«Абсолютно такого же ПМС, как у женщин, у мужчин быть не может. У мужчин изменение эмоционального фона и вкусовых пристрастий может быть проявлением андрогенного дефицита», — пояснила врач Зухра Павлова в интервью радио Sputnik.
По ее словам, дефицит тестостерона или повышение эстрадиола в мужском организме происходит постепенно. Из-за этого с возрастом мужчина становится апатичным. Еще одним фактором, ведущим к нарушениям в мужском организме, является избыточный вес или проблемы со сном. Справится с «мужским ПМС» можно с помощью физических упражнений, сна и борьбы с лишними килограммами. В некоторых случаях лучше обратиться к врачу.
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