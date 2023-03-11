11 марта 2023

Эндокринолог Павлова объяснила, как протекает «мужской ПМС»

Эндокринолог Павлова: «мужской ПМС» сопровождается апатией и перепадами настроения
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, пенсионер, поликлиника, прием у врача, здоровье, обследование, клиника, пожилой мужчина, врач, больница, пожилые люди, доктор, лечащий врач
Врач Зухра Павлова говорит, что «ПМС» у мужчин развивается с возрастом Фото:

Резкая смена настроения, апатия и раздражительность, которые присущи женщинам во время предменструального синдрома, могут беспокоить и мужчин из-за нарушения гормонального фона. Об этом сообщила врач-эндокринолог медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.

«Абсолютно такого же ПМС, как у женщин, у мужчин быть не может. У мужчин изменение эмоционального фона и вкусовых пристрастий может быть проявлением андрогенного дефицита», — пояснила врач Зухра Павлова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, дефицит тестостерона или повышение эстрадиола в мужском организме происходит постепенно. Из-за этого с возрастом мужчина становится апатичным. Еще одним фактором, ведущим к нарушениям в мужском организме, является избыточный вес или проблемы со сном. Справится с «мужским ПМС» можно с помощью физических упражнений, сна и борьбы с лишними килограммами. В некоторых случаях лучше обратиться к врачу.

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Резкая смена настроения, апатия и раздражительность, которые присущи женщинам во время предменструального синдрома, могут беспокоить и мужчин из-за нарушения гормонального фона. Об этом сообщила врач-эндокринолог медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова. «Абсолютно такого же ПМС, как у женщин, у мужчин быть не может. У мужчин изменение эмоционального фона и вкусовых пристрастий может быть проявлением андрогенного дефицита», — пояснила врач Зухра Павлова в интервью радио Sputnik. По ее словам, дефицит тестостерона или повышение эстрадиола в мужском организме происходит постепенно. Из-за этого с возрастом мужчина становится апатичным. Еще одним фактором, ведущим к нарушениям в мужском организме, является избыточный вес или проблемы со сном. Справится с «мужским ПМС» можно с помощью физических упражнений, сна и борьбы с лишними килограммами. В некоторых случаях лучше обратиться к врачу. Ранее врач-диетолог Евгения Пегова рассказала о способах похудения после 40 лет. Она посоветовала сократить свой рацион питания на 10%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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