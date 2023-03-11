В Снежинске продается здание библиотеки за 26 млн рублей

В Снежинске Челябинской области продается здание библиотеки. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.
«Нежилое здание городской библиотеки расположено по адресу: бульвар Свердлова, 21, в центральной части Снежинска. Объект представляет собой двухэтажное кирпичное строение с подвальным помещением общей площадью 2959,8 кв. м., а также земельный участок площадью 2743,54 кв. м. На территории земельного участка расположена стоянка автотранспорта на 20 машиномест. Срок ввода в эксплуатацию — 1963 год. Реконструкция и переоборудование — 2010 год», — сказано в объявлении на «Авито».
Автор объявления указал, что удачное месторасположение здания можно выгодно использовать, разместив в нем учреждения банковской сферы, общественного питания, оказания медицинских услуг, аптечную сеть, детские и взрослые досуговые центры. Цена объекта — 26 млн рублей (8 784 рубля за кв. м).
В конце февраля в Челябинске на продажу выставили бывшее здание кинотеатра «Комсомолец». Объект площадью 2646,8 кв. м выставило на аукцион Росимущество с начальной стоимостью 39 706 129 рублей.
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