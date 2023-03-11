В Снежинске продается здание библиотеки за 26 млн рублей

12 марта 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Здание библиотеки предлагают под офис банка, аптечную сеть или досуговый центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Снежинске Челябинской области продается здание библиотеки. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Нежилое здание городской библиотеки расположено по адресу: бульвар Свердлова, 21, в центральной части Снежинска. Объект представляет собой двухэтажное кирпичное строение с подвальным помещением общей площадью 2959,8 кв. м., а также земельный участок площадью 2743,54 кв. м. На территории земельного участка расположена стоянка автотранспорта на 20 машиномест. Срок ввода в эксплуатацию — 1963 год. Реконструкция и переоборудование — 2010 год», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, что удачное месторасположение здания можно выгодно использовать, разместив в нем учреждения банковской сферы, общественного питания, оказания медицинских услуг, аптечную сеть, детские и взрослые досуговые центры. Цена объекта — 26 млн рублей (8 784 рубля за кв. м). В конце февраля в Челябинске на продажу выставили бывшее здание кинотеатра «Комсомолец». Объект площадью 2646,8 кв. м выставило на аукцион Росимущество с начальной стоимостью 39 706 129 рублей.

В Снежинске Челябинской области продается здание библиотеки. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Нежилое здание городской библиотеки расположено по адресу: бульвар Свердлова, 21, в центральной части Снежинска. Объект представляет собой двухэтажное кирпичное строение с подвальным помещением общей площадью 2959,8 кв. м., а также земельный участок площадью 2743,54 кв. м. На территории земельного участка расположена стоянка автотранспорта на 20 машиномест. Срок ввода в эксплуатацию — 1963 год. Реконструкция и переоборудование — 2010 год», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, что удачное месторасположение здания можно выгодно использовать, разместив в нем учреждения банковской сферы, общественного питания, оказания медицинских услуг, аптечную сеть, детские и взрослые досуговые центры. Цена объекта — 26 млн рублей (8 784 рубля за кв. м). В конце февраля в Челябинске на продажу выставили бывшее здание кинотеатра «Комсомолец». Объект площадью 2646,8 кв. м выставило на аукцион Росимущество с начальной стоимостью 39 706 129 рублей.