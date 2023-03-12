В Тюменской области в ДТП погиб пермяк, который заснул за рулем. Фото

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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Авария произошла около трех часов ночи Фото:

На федеральной трассе из Тюмени в ХМАО погиб житель Пермского края, который предположительно уснул за рулем и врезался в большегруз. Как уточнили Госавтоинспекции города Тобольска, ДТП произошло в Ярковском районе Тюменской области.

«12 марта 2023 года около трех часов ночи в Ярковском районе на 110 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, 28-летний житель Пермского края, управляя автомобилем LADA Vesta, допустил наезд на стоящий на обочине большегруз Scania P400 с полуприцепом. Предположительно молодой человек уснул за рулем», — указано в сообщении пресс-службы тобольского ведомства.

Там уточнили, что мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. Все обстоятельства ДТП еще выясняются.

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На федеральной трассе из Тюмени в ХМАО погиб житель Пермского края, который предположительно уснул за рулем и врезался в большегруз. Как уточнили Госавтоинспекции города Тобольска, ДТП произошло в Ярковском районе Тюменской области. «12 марта 2023 года около трех часов ночи в Ярковском районе на 110 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, 28-летний житель Пермского края, управляя автомобилем LADA Vesta, допустил наезд на стоящий на обочине большегруз Scania P400 с полуприцепом. Предположительно молодой человек уснул за рулем», — указано в сообщении пресс-службы тобольского ведомства. Там уточнили, что мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. Все обстоятельства ДТП еще выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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