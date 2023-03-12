На федеральной трассе из Тюмени в ХМАО погиб житель Пермского края, который предположительно уснул за рулем и врезался в большегруз. Как уточнили Госавтоинспекции города Тобольска, ДТП произошло в Ярковском районе Тюменской области.
«12 марта 2023 года около трех часов ночи в Ярковском районе на 110 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, 28-летний житель Пермского края, управляя автомобилем LADA Vesta, допустил наезд на стоящий на обочине большегруз Scania P400 с полуприцепом. Предположительно молодой человек уснул за рулем», — указано в сообщении пресс-службы тобольского ведомства.
Там уточнили, что мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. Все обстоятельства ДТП еще выясняются.
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