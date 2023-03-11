Мэр из ЯНАО провел выходной с архиепископом. Фото

Глава Шурышкарского района ЯНАО провел встречу с архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским

12 марта 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Мэр и архиепископ обсудили вопрос укрепления нравственных ценностей (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Шурышкарского района Олег Попов 12 марта провел встречу с архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем. Как сообщил мэр в соцсетях, во время беседы речь шла о нравственных ценностях и духовном развитии. «В чудесный воскресный день встретился с архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Владыкой Николаем и прихожанами храма в честь святого Архистратига Михаила села Мужи. С Владыкой поговорили о духовном развитии детей и укреплении нравственных ценностей. Рад, что наш общий приоритет — это добро, гуманизм, ответственное отношение к семье и родной земле», — написал Попов в своем telegram-канале. Фото: telegram-канал Олега Попова

Глава Шурышкарского района Олег Попов 12 марта провел встречу с архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем. Как сообщил мэр в соцсетях, во время беседы речь шла о нравственных ценностях и духовном развитии. «В чудесный воскресный день встретился с архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Владыкой Николаем и прихожанами храма в честь святого Архистратига Михаила села Мужи. С Владыкой поговорили о духовном развитии детей и укреплении нравственных ценностей. Рад, что наш общий приоритет — это добро, гуманизм, ответственное отношение к семье и родной земле», — написал Попов в своем telegram-канале.