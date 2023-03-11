Мэр и архиепископ обсудили вопрос укрепления нравственных ценностей (фото из архива)
Глава Шурышкарского района Олег Попов 12 марта провел встречу с архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем. Как сообщил мэр в соцсетях, во время беседы речь шла о нравственных ценностях и духовном развитии.
«В чудесный воскресный день встретился с архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Владыкой Николаем и прихожанами храма в честь святого Архистратига Михаила села Мужи. С Владыкой поговорили о духовном развитии детей и укреплении нравственных ценностей. Рад, что наш общий приоритет — это добро, гуманизм, ответственное отношение к семье и родной земле», — написал Попов в своем telegram-канале.
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