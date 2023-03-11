11 марта 2023
10 марта 2023

В Челябинске покажут документальный фильм про Донбасс

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, военные, донбасс, мариуполь, сапер, разминирование, сво
Действие фильма разворачивается в Донбассе (архивное фото) Фото:

В Челябинске покажут документальный фильм про Донбасс «Где проходит граница?», снятый режиссером Александрой Франк. Информация об этом опубликована в соцсетях.

«Только три дня в кинотеатре „Знамя“ будет показан документальный фильм „Где проходит граница?“. Действие начинается в Москве, продолжается в Крыму и разворачивается в Донбассе. Эти три точки, три локации являются важными, смысловыми, родоначальниками исторических событий, которые потрясли весь мир», — сообщает группа «Киноклуб им. Леонида Оболенского» в соцсети «ВКонтакте».

В анонсе также указано, что режиссером фильма является Александра Франк, продолжительность сеанса час и десять минут, стоимость билета 150 рублей. Сеансы пройдут 13, 14 и 15 марта в дневное время.

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В Челябинске покажут документальный фильм про Донбасс «Где проходит граница?», снятый режиссером Александрой Франк. Информация об этом опубликована в соцсетях. «Только три дня в кинотеатре „Знамя“ будет показан документальный фильм „Где проходит граница?“. Действие начинается в Москве, продолжается в Крыму и разворачивается в Донбассе. Эти три точки, три локации являются важными, смысловыми, родоначальниками исторических событий, которые потрясли весь мир», — сообщает группа «Киноклуб им. Леонида Оболенского» в соцсети «ВКонтакте». В анонсе также указано, что режиссером фильма является Александра Франк, продолжительность сеанса час и десять минут, стоимость билета 150 рублей. Сеансы пройдут 13, 14 и 15 марта в дневное время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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