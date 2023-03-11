11 марта 2023

В Екатеринбурге эвакуировались десятки жильцов многоэтажки из-за пожара. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Из горящей высотки эвакуировались 60 человек Фото:

В Екатеринбурге загорелась квартира в 29-ти этажном здании на улице Крауля. В результате пожара из горящего здания эвакуировались 60 человек, в том числе 12 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире на третьем этаже 29-этажного жилого дома. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел днем 12 марта. По словам спасателей, в тушении принимало участие 35 огнеборцев и 12 пожарных машин. Видео появилось в сообществе «Наш ВИЗ (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте».

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В Екатеринбурге загорелась квартира в 29-ти этажном здании на улице Крауля. В результате пожара из горящего здания эвакуировались 60 человек, в том числе 12 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире на третьем этаже 29-этажного жилого дома. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар произошел днем 12 марта. По словам спасателей, в тушении принимало участие 35 огнеборцев и 12 пожарных машин. Видео появилось в сообществе «Наш ВИЗ (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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