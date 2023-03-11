Из горящей высотки эвакуировались 60 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге загорелась квартира в 29-ти этажном здании на улице Крауля. В результате пожара из горящего здания эвакуировались 60 человек, в том числе 12 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире на третьем этаже 29-этажного жилого дома. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел днем 12 марта. По словам спасателей, в тушении принимало участие 35 огнеборцев и 12 пожарных машин. Видео появилось в сообществе «Наш ВИЗ (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте».