Актер, сыгравший свердловского разведчика Кузнецова, приехал на выставку в честь военного. Фото

12 марта 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

По словам Михайлова, он поражен масштабом и техническим оснащением экспозиции Фото: Анна Майорова © URA.RU Актер Александр Михайлов впервые приехал на выставку, посвященную легендарному советскому разведчику из Свердловской области Николаю Кузнецову. Актер сыграл в фильме «Отряд специального назначения» про Кузнецова более 40 лет назад, а теперь вновь смог погрузиться в атмосферу того времени сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Александр Михайлов впервые посетил уральскую выставку „Николай Кузнецов. Человек — легенда“. Актер планировал приехать еще на открытие выставки, но в итоге увидел исторический проект только спустя два года после открытия», — сообщили в пресс-службе фонда. По словам актера, он поражен масштабом и техническим оснащением экспозиции. «То, что здесь происходит, — я в приятном легком шоке. Съемки были больше сорока лет назад, тогда я еще был зеленым молодым парнем, который только закончил институт. И сейчас у меня есть возможность вновь погрузиться в судьбу уникального человека», — рассказал Александр Михайлов. В 2021 году выставка победила в международной премии Best Event Awards World Experience. Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Актер Александр Михайлов впервые приехал на выставку, посвященную легендарному советскому разведчику из Свердловской области Николаю Кузнецову. Актер сыграл в фильме «Отряд специального назначения» про Кузнецова более 40 лет назад, а теперь вновь смог погрузиться в атмосферу того времени сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Александр Михайлов впервые посетил уральскую выставку „Николай Кузнецов. Человек — легенда“. Актер планировал приехать еще на открытие выставки, но в итоге увидел исторический проект только спустя два года после открытия», — сообщили в пресс-службе фонда. По словам актера, он поражен масштабом и техническим оснащением экспозиции. «То, что здесь происходит, — я в приятном легком шоке. Съемки были больше сорока лет назад, тогда я еще был зеленым молодым парнем, который только закончил институт. И сейчас у меня есть возможность вновь погрузиться в судьбу уникального человека», — рассказал Александр Михайлов. В 2021 году выставка победила в международной премии Best Event Awards World Experience.