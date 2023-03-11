11 марта 2023

Актер, сыгравший свердловского разведчика Кузнецова, приехал на выставку в честь военного. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экспозиция «Николай Кузнецов. Герои не умирают» в Мультимедийном историческом парке «Россия — моя история». Екатеринбург, выставка, музей россия моя история, экспозиция николай кузнецов герои не умирают
По словам Михайлова, он поражен масштабом и техническим оснащением экспозиции Фото:

Актер Александр Михайлов впервые приехал на выставку, посвященную легендарному советскому разведчику из Свердловской области Николаю Кузнецову. Актер сыграл в фильме «Отряд специального назначения» про Кузнецова более 40 лет назад, а теперь вновь смог погрузиться в атмосферу того времени сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

«Александр Михайлов впервые посетил уральскую выставку „Николай Кузнецов. Человек — легенда“. Актер планировал приехать еще на открытие выставки, но в итоге увидел исторический проект только спустя два года после открытия», — сообщили в пресс-службе фонда.

По словам актера, он поражен масштабом и техническим оснащением экспозиции. «То, что здесь происходит, — я в приятном легком шоке. Съемки были больше сорока лет назад, тогда я еще был зеленым молодым парнем, который только закончил институт. И сейчас у меня есть возможность вновь погрузиться в судьбу уникального человека», — рассказал Александр Михайлов. В 2021 году выставка победила в международной премии Best Event Awards World Experience.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Актер Александр Михайлов впервые приехал на выставку, посвященную легендарному советскому разведчику из Свердловской области Николаю Кузнецову. Актер сыграл в фильме «Отряд специального назначения» про Кузнецова более 40 лет назад, а теперь вновь смог погрузиться в атмосферу того времени сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Александр Михайлов впервые посетил уральскую выставку „Николай Кузнецов. Человек — легенда“. Актер планировал приехать еще на открытие выставки, но в итоге увидел исторический проект только спустя два года после открытия», — сообщили в пресс-службе фонда. По словам актера, он поражен масштабом и техническим оснащением экспозиции. «То, что здесь происходит, — я в приятном легком шоке. Съемки были больше сорока лет назад, тогда я еще был зеленым молодым парнем, который только закончил институт. И сейчас у меня есть возможность вновь погрузиться в судьбу уникального человека», — рассказал Александр Михайлов. В 2021 году выставка победила в международной премии Best Event Awards World Experience.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...