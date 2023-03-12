Житель Копейска подрался с лифтом. Видео

13 марта 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Мужчина с силой бил по кнопкам лифта, после чего пытался из него выйти, но передумал Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Копейска (Челябинская область) по непонятным причинам устроил драку с лифтом в собственном доме. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. «Сoсeд нeмнoгo пeрeбрaл с aлкoгoлeм в выхoдныe. Пo всeй видимoсти, он рeшил, чтo нa нeгo нaпaл лифт. К счaстью, oн yспeл вoврeмя срeaгирoвaть и oтбиться», — написал автор видеозаписи, размещенной в паблике «Инцидент. Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, что шатающийся мужчина с силой бьет руками и ногами по кнопкам лифта, после чего пытается из него выйти, однако остается в кабине. Он достает сотовый телефон, проходит по кабине лифта, затем задумчиво опускается на корточки. Адрес, где произошел инцидент, не уточняется. Ранее в Магнитогорске мужчина с неясными целями поджег камеру видеонаблюдения в лифте. При этом он не учел, что его лицо попало в объектив. Происшествием заинтересовалась полиция.

Житель Копейска (Челябинская область) по непонятным причинам устроил драку с лифтом в собственном доме. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. «Сoсeд нeмнoгo пeрeбрaл с aлкoгoлeм в выхoдныe. Пo всeй видимoсти, он рeшил, чтo нa нeгo нaпaл лифт. К счaстью, oн yспeл вoврeмя срeaгирoвaть и oтбиться», — написал автор видеозаписи, размещенной в паблике «Инцидент. Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, что шатающийся мужчина с силой бьет руками и ногами по кнопкам лифта, после чего пытается из него выйти, однако остается в кабине. Он достает сотовый телефон, проходит по кабине лифта, затем задумчиво опускается на корточки. Адрес, где произошел инцидент, не уточняется. Ранее в Магнитогорске мужчина с неясными целями поджег камеру видеонаблюдения в лифте. При этом он не учел, что его лицо попало в объектив. Происшествием заинтересовалась полиция.