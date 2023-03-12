12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Житель Копейска подрался с лифтом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, подъезд, спальный район
Мужчина с силой бил по кнопкам лифта, после чего пытался из него выйти, но передумал Фото:

Житель Копейска (Челябинская область) по непонятным причинам устроил драку с лифтом в собственном доме. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

«Сoсeд нeмнoгo пeрeбрaл с aлкoгoлeм в выхoдныe. Пo всeй видимoсти, он рeшил, чтo нa нeгo нaпaл лифт. К счaстью, oн yспeл вoврeмя срeaгирoвaть и oтбиться», — написал автор видеозаписи, размещенной в паблике «Инцидент. Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

На записи видно, что шатающийся мужчина с силой бьет руками и ногами по кнопкам лифта, после чего пытается из него выйти, однако остается в кабине. Он достает сотовый телефон, проходит по кабине лифта, затем задумчиво опускается на корточки. Адрес, где произошел инцидент, не уточняется.

Ранее в Магнитогорске мужчина с неясными целями поджег камеру видеонаблюдения в лифте. При этом он не учел, что его лицо попало в объектив. Происшествием заинтересовалась полиция.

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Житель Копейска (Челябинская область) по непонятным причинам устроил драку с лифтом в собственном доме. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. «Сoсeд нeмнoгo пeрeбрaл с aлкoгoлeм в выхoдныe. Пo всeй видимoсти, он рeшил, чтo нa нeгo нaпaл лифт. К счaстью, oн yспeл вoврeмя срeaгирoвaть и oтбиться», — написал автор видеозаписи, размещенной в паблике «Инцидент. Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, что шатающийся мужчина с силой бьет руками и ногами по кнопкам лифта, после чего пытается из него выйти, однако остается в кабине. Он достает сотовый телефон, проходит по кабине лифта, затем задумчиво опускается на корточки. Адрес, где произошел инцидент, не уточняется. Ранее в Магнитогорске мужчина с неясными целями поджег камеру видеонаблюдения в лифте. При этом он не учел, что его лицо попало в объектив. Происшествием заинтересовалась полиция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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