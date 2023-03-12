12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Из-за снежных завалов курганцам стало сложнее забирать покойников из морга

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег. Курган, снег, машины
Водителям приходится толкать застрявшие автомобили Фото:

Машины вязнуть в плену снега и льда на подъезде к моргу областной больница на улице Томина в Кургане. Водителям приходится откапывать и толкать катафалки, рассказала местная жительница.

«Проводили в последний путь любимого нам человека. Забирали из морга областной больница. Каждый катафалк буксует, приходится толкать, откапывать, машины едва не переворачиваются. <…> Я всем богам молилась, когда 15 минут машина заезжала во двор (хорошо у водителя была лопата), чтоб выехали потом», — написала Светлана Старовойтова в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Корреcпондент URA.RU направил запрос в администрацию города. На момент публикации ответ получен не был.

О том, что в конце февраля курганским коммунальщикам дали поручение в мэрии, URA.RU писало ранее. Дорожные службы и управляющие компании должны были усилить контроль за уборкой городских территорий и дворов.

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Машины вязнуть в плену снега и льда на подъезде к моргу областной больница на улице Томина в Кургане. Водителям приходится откапывать и толкать катафалки, рассказала местная жительница. «Проводили в последний путь любимого нам человека. Забирали из морга областной больница. Каждый катафалк буксует, приходится толкать, откапывать, машины едва не переворачиваются. <…> Я всем богам молилась, когда 15 минут машина заезжала во двор (хорошо у водителя была лопата), чтоб выехали потом», — написала Светлана Старовойтова в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». Корреcпондент URA.RU направил запрос в администрацию города. На момент публикации ответ получен не был. О том, что в конце февраля курганским коммунальщикам дали поручение в мэрии, URA.RU писало ранее. Дорожные службы и управляющие компании должны были усилить контроль за уборкой городских территорий и дворов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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