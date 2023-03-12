12 марта 2023
11 марта 2023

Пехотинцы Черноморского флота разгромили противника на танках с челябинскими двигателями. Видео

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Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, т-90, танк, колонна техники
На танках установлены двигатели из Челябинска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Морские пехотинцы Черноморского флота разгромили противника на танках Т-90М «Прорыв» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Все цели уничтожены. Морские пехотинцы Черноморского флота громят врага в зоне проведения спецоперации. Огнем из противотанкового ракетного комплекса, артиллерии и танков Т-90М „Прорыв“ атака украинских националистов была сорвана за считанные минуты», — отметили в Минобороны.

Бой произошел на одном из направлений спецоперации. Военнослужащие РФ отразили нападение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков. Местоположение противника определили на основе данных разведки.

В военном ведомстве отметили, что корректировали огонь с помощью беспилотных летательных аппаратов. В ходе боя, сообщили в минобороны России, все цели на стороне противника были уничтожены.

Двигатели для танка Т-90 «Прорыв» госкорпорация «Уралвагонзавод» производит на заводе в Челябинске. Оценить работу «ЧТЗ-Уралтрак» 16 февраля смог секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев в ходе своего визита в регион.

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Морские пехотинцы Черноморского флота разгромили противника на танках Т-90М «Прорыв» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. «Все цели уничтожены. Морские пехотинцы Черноморского флота громят врага в зоне проведения спецоперации. Огнем из противотанкового ракетного комплекса, артиллерии и танков Т-90М „Прорыв“ атака украинских националистов была сорвана за считанные минуты», — отметили в Минобороны. Бой произошел на одном из направлений спецоперации. Военнослужащие РФ отразили нападение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков. Местоположение противника определили на основе данных разведки. В военном ведомстве отметили, что корректировали огонь с помощью беспилотных летательных аппаратов. В ходе боя, сообщили в минобороны России, все цели на стороне противника были уничтожены. Двигатели для танка Т-90 «Прорыв» госкорпорация «Уралвагонзавод» производит на заводе в Челябинске. Оценить работу «ЧТЗ-Уралтрак» 16 февраля смог секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев в ходе своего визита в регион.
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