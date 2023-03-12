На танках установлены двигатели из Челябинска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Морские пехотинцы Черноморского флота разгромили противника на танках Т-90М «Прорыв» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Все цели уничтожены. Морские пехотинцы Черноморского флота громят врага в зоне проведения спецоперации. Огнем из противотанкового ракетного комплекса, артиллерии и танков Т-90М „Прорыв“ атака украинских националистов была сорвана за считанные минуты», — отметили в Минобороны.

Бой произошел на одном из направлений спецоперации. Военнослужащие РФ отразили нападение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков. Местоположение противника определили на основе данных разведки.

В военном ведомстве отметили, что корректировали огонь с помощью беспилотных летательных аппаратов. В ходе боя, сообщили в минобороны России, все цели на стороне противника были уничтожены.

Двигатели для танка Т-90 «Прорыв» госкорпорация «Уралвагонзавод» производит на заводе в Челябинске. Оценить работу «ЧТЗ-Уралтрак» 16 февраля смог секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев в ходе своего визита в регион.