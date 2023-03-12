12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Главврача больницы в ЯНАО накажут за нарушение прав пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Краевая клиническая больница. Чита, больница
Главврач заплатит за нарушение прав пациентов Фото:

Главврача Тазовской городской больницы (ЯНАО) накажут за нарушение прав пациентов инфекционного отделения. По информации окружной прокуратуры, руководитель медучреждения привлечен к административному штрафу.

«Прокуратура Тазовского района по поручению прокурора автономного округа Виктора Эппа провела проверку по публикации в СМИ о нарушении прав пациентов инфекционного отделения ГБУЗ ЯНАО „Тазовская ЦРБ“. В ходе надзорных мероприятий установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе несоблюдение температурного режима, выявлены многочисленные повреждения и дефекты конструктивных элементов здания инфекционного отделения», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве уточнили, что медучреждение рассматривает вариант временного размещения инфекционного отделения в другом здании. Главврача привлекли к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений контролирует прокуратура.

Ранее в ЯНАО наказали главврача за долги по коммунальным услугам. У медучреждения была задолженность более 13 миллионов рублей.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Главврача Тазовской городской больницы (ЯНАО) накажут за нарушение прав пациентов инфекционного отделения. По информации окружной прокуратуры, руководитель медучреждения привлечен к административному штрафу. «Прокуратура Тазовского района по поручению прокурора автономного округа Виктора Эппа провела проверку по публикации в СМИ о нарушении прав пациентов инфекционного отделения ГБУЗ ЯНАО „Тазовская ЦРБ“. В ходе надзорных мероприятий установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе несоблюдение температурного режима, выявлены многочисленные повреждения и дефекты конструктивных элементов здания инфекционного отделения», — говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что медучреждение рассматривает вариант временного размещения инфекционного отделения в другом здании. Главврача привлекли к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений контролирует прокуратура. Ранее в ЯНАО наказали главврача за долги по коммунальным услугам. У медучреждения была задолженность более 13 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...