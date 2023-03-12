Главврача больницы в ЯНАО накажут за нарушение прав пациентов

13 марта 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Главврач заплатит за нарушение прав пациентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главврача Тазовской городской больницы (ЯНАО) накажут за нарушение прав пациентов инфекционного отделения. По информации окружной прокуратуры, руководитель медучреждения привлечен к административному штрафу. «Прокуратура Тазовского района по поручению прокурора автономного округа Виктора Эппа провела проверку по публикации в СМИ о нарушении прав пациентов инфекционного отделения ГБУЗ ЯНАО „Тазовская ЦРБ“. В ходе надзорных мероприятий установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе несоблюдение температурного режима, выявлены многочисленные повреждения и дефекты конструктивных элементов здания инфекционного отделения», — говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что медучреждение рассматривает вариант временного размещения инфекционного отделения в другом здании. Главврача привлекли к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений контролирует прокуратура. Ранее в ЯНАО наказали главврача за долги по коммунальным услугам. У медучреждения была задолженность более 13 миллионов рублей.

Главврача Тазовской городской больницы (ЯНАО) накажут за нарушение прав пациентов инфекционного отделения. По информации окружной прокуратуры, руководитель медучреждения привлечен к административному штрафу. «Прокуратура Тазовского района по поручению прокурора автономного округа Виктора Эппа провела проверку по публикации в СМИ о нарушении прав пациентов инфекционного отделения ГБУЗ ЯНАО „Тазовская ЦРБ“. В ходе надзорных мероприятий установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе несоблюдение температурного режима, выявлены многочисленные повреждения и дефекты конструктивных элементов здания инфекционного отделения», — говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что медучреждение рассматривает вариант временного размещения инфекционного отделения в другом здании. Главврача привлекли к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений контролирует прокуратура. Ранее в ЯНАО наказали главврача за долги по коммунальным услугам. У медучреждения была задолженность более 13 миллионов рублей.